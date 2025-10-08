Über 200 Kinder und Lehrer evakuiert! Feuer in Jugendherberge am Bodensee

In der Nacht auf Mittwoch hat es in einer Jugendherberge in Friedrichshafen am Bodensee gebrannt. Die Einsatzkräfte mussten über 200 Menschen evakuieren - darunter viele Schülerinnen und Schüler.

Starke Rauchentwicklung durch Feuer in Jugendherberge in Friedrichshafen

Wie die Polizei am Mittwochvormittag mitteilt, war das Feuer gegen 1 Uhr nachts in einem Zimmer der Jugendherberge ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit einem Großaufgebot an. Durch das Feuer sei es zu einer erheblichen Rauchentwicklung gekommen, heißt es weiter.

Bodensee: 212 Schüler und Lehrer evakuiert - Sieben Menschen im Krankenhaus

Alle 212 Bewohner der Jugendherberge wurden sofort evakuiert. Fünf Kinder und zwei Lehrkräfte klagten im Anschluss über Atembeschwerden und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Evakuierten handelt es sich vorwiegend um Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 6 bis 10 und deren Lehrerinnen und Lehrer. Sie wurden im Anschluss in einer Sporthalle untergebracht.

Brandursache in Jugendherberge Friedrichshafen noch unklar

Bei dem Feuer sei ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden, so die Polizei weiter. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt, die Polizei hat jedoch die Ermittlungen aufgenommen. Die betroffene Jugendherberge liegt in der Lindauer Straße.