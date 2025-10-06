Zwei Stadtbusse kollidieren in Friedrichshafen: mehrere Verletzte nach Auffahrunfall

Am Sonntagnachmittag sind in Friedrichshafen zwei Stadtbusse kollidiert. Drei Fahrgäste wurden dabei verletzt. Womöglich war zu geringer Sicherheitsabstand die Unfallursache.

Unfall am Romanshorner Platz: Busfahrer kracht an Ampel in wartenden Bus

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 13.30 Uhr am Romanshorner Platz. Ein 25 Jahre alter Busfahrer war vom Busbahnhof in Richtung Eckenerstraße unterwegs. Einen an einer roten Ampel haltenden Linienbus vor ihm erkannte der Fahrer jedoch zu spät. Die Polizei vermutet, dass der 25-Jährige wohl wegen zu geringen Sicherheitsabstandes auf den Bus aufgefahren war.

Drei Frauen nach Unfall in Friedrichshafen verletzt

Der Zusammenstoß war so heftig, dass in dem vorausfahrenden Bus drei Frauen im Alter von 59 bis 73 Jahren leicht verletzt wurden. Glücklicherweise war eine Behandlung an der Unfallstelle nicht erforderlich. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Beide Busse waren so schwer beschädigt, dass sie ihre Fahrt nicht fortsetzen konnten. Sie mussten in eine Werkstatt gebracht werden.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.