Einbrecher schlagen Hausbesitzer brutal zusammen

Ein 34-jähriger Hausbesitzer wurde Opfer eines Angriffs durch mutmaßliche Einbrecher. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hörte er Geräusche auf seinem Grundstück in der Schachener Straße. Zwischen 3 und 4 Uhr überraschte er drei Männer, die eine Leiter aus seinem Geräteschuppen bei sich hatten.

Hausbesitzer wird von drei Einbrechern brutal zusammengeschlagen

Beim Versuch, die Männer zur Rede zu stellen, wurde der Hausbesitzer von zwei der Täter zu Boden gebracht und geschlagen. Er erlitt Prellungen und Kopfverletzungen. Das Trio, das in einer unbekannten Sprache sprach, floh noch vor Eintreffen der Polizei. Am Sonntagabend gegen 23 Uhr bemerkte der 34-Jährige erneut fremde Personen auf seinem Grundstück und alarmierte die Beamten.

Baindt: Kamen die Einbrecher zurück?

Die Polizei Weingarten ermittelt nun wegen versuchten schweren Bandendiebstahls und gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zu den drei dunkel gekleideten und mit Schildmützen ausgestatteten Tätern bei der Polizei zu melden. Zwei der Männer waren rund 180 cm groß, der Dritte etwa 190 cm. Ein Täter trug einen Dreitagebart.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.