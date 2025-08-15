Schwestern reanimiert! Kinder bei Badeunfall in Franken schwer verletzt

Bei einem Badeunfall an einem Baggersee bei Schweinfurt sind am Donnerstagabend zwei Mädchen lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sind die beiden Schwestern sechs und acht Jahre alt.

Schweinfurt: Ersthelfer entdecken Achtjährige und beginnen mit Reanimation

Laut der Polizei war der Notruf gegen 20.15 Uhr eingegangen. Ersthelfer hatten zunächst Schwimmflügel und ein im Wasser treibendes achtjähriges Mädchen entdeckt, dieses an Land gebracht und sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen begonnen.

Kurze Zeit später auch jüngere Schwester aus dem Wasser geholt und reanimiert

Dabei wurde einer der Ersthelfer auf die Mutter des Mädchens aufmerksam, die nach ihrer zweiten Tochter rief. Der Mann konnte die sechsjährige Tochter dann innerhalb kürzester Zeit finden und ebenfalls an Land bringen. Auch die Schwester des ersten Opfers musste vor Ort reanimiert werden.

Schwestern lebensgefährlich verletzt

Beide Schwestern wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen noch vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dabei sei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen, so die Polizei weiter. Wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.