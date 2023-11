Eishockey-Bildergalerie: Indians vom ECDC Memmingen verlieren zuhause mit 2:4 gegen die Blue Devils Weiden

Der Tabellenführer der DEB Eishockey Oberliga kam am Sonntag Abend in der Memminger Eissporthalle am Hühnerberg, vor 1928 Zuschauern zu einem Sieg.

Das Spiel ECDC Memmingen Indians - Blue Devils Weiden endete 2:4 für die Gäste aus Weiden. Das 1. Drittel verlief torlos, was auch ein Verdienst vom Memminger Goalie Leon Meeder war. Im torreichsten Drittel Nr. 2 gingen die Indians durch Dominik Meisinger in der 24. Min. sogar in Führung. Die Gäste blieben aber die #anwort nicht schuldig und setzten mit 3 Toren das Zwischenergebnis auf 1:3. Denis Fominych von den Indians konnte vor dem 2. Drittelende noch einmal auf 2:3 verkürzen, was Spannung für den Schlussabschnitt versprach. Fabian Voit von den Devils stellte das Schlussergebnis sicher in der 54. Min. auf 2:4