Am Freitagabend trafen in der Memminger Arena der FC Memmingen und Türkgücü München aufeinander. Bereits in der 3. Min. eruielte Ünal Tosun die 1:0-Führung für die Gäste. Es dauerte ein Weile bis Memmingen wieder ins Spiel fanden. Ein Treffer gelang ihnen jedoch nicht. Die Gäste machten in der 71. Minute den Deckel drauf. Emre Tunc traf zum 2:0-Endstand für die Gäste aus München.