DEB Oberliga: Eishockey: ECDC Memmingen Indians siegen gegen Heilbronner Falken

Spitzenspiel in der Eishockey Oberliga Süd: Am Freitag traf der ECDC Memmingen im Heimspiel auf die Heilbronner Falken. Über 2.700 Zuschauer sahen dabei in der Eissporthalle am Hühnerberg einen knappen und verdienten 7:6-Sieg der Gastgeber.

Die Torschützen: