Eishockey-Bildergalerie: DEB Oberliga: ECDC Memmingen verliert gegen Lindau

Am Sonntag Abend fand das Derby in der DEB Oberliga ECDC Memmingen Indians gegen EV Lindau Islanders in der Memminger Eissporthalle am Hühnerberg statt. Die Gäste aus Lindau hatten das bessere Ende für sich und holten sich die volle Punktzahl vor ca. 1850 Zuschauern mit 1:4 Toren.

Indians können Führung nicht ausbauen

Die Indians holten sich im 1. Drittel die Führung durch einen Treffer von Sofiene Bräuner. Im 2. Drittel hatten die Gäste die Nase vorn und holten sich den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Corvin Wucher. Die Entscheidung fiel im Abschlussdrittel durch 3 Tore von Marc Hofmann 47. MIn. Alexander Dosch 59. und Zachary Kaiser 59. Min.