Eishockey-Bildergalerie: DEB Oberliga: ECDC Memmingen gewinnt gegen Höchstadter EC

Am Freitag Abend haben die ECDC Memmingen Indians, in der Memminger Eissporthalle, ihr viertes Punktspiel in der DEB Oberliga gegen den Höchstadter EC ausgetragen und vor über 2.000 Zuschauern deutlich mit 7:4 Toren gewonnen.

Die Torschützen im Überblick

Die Tore fielen wie folgt: 1. Drittel 1:0 Matej Pekr, 1:1 Klavs Planics, 2:1 Edgars Homjakovs, 3:1 Christopher Kasten, 2. Drittel: 3:2 Klavs Planics, 3:3 Tjalf Deichmann, 4:3 Christopher Kasten, 4:4 Lara Schiller, 5:4 Matej Pekkr, 3. Drittel: 6:4 Leon Häring, 7:4 Matej Pekr