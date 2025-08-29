Nasser Start in den Freitag - wird es am Wochenende besser?

Nach zuletzt warmen und sommerlichen Temperaturen startet der Freitag, 29. August, in weiten Teilen Bayerns und im Allgäu regnerisch und deutlich kühler.

Regen und Wind am Freitag

Ein Tief sorgt bereits seit der Nacht verbreitet für viel Regen in der Region. So startet auch der Freitag mit Regenmengen zwischen 20 und 30 Litern pro Quadratmetern. Hinzu kommen örtlich laut Deutschem Wetterdienst auch Blitz und Donner.

Im Tagesverlauf wechseln sich im Süden Bayerns trockene und nasse Phasen ab, dabei bleibt es meist bewölkt. Ab dem Nachmittag erwartet der Deutsche Wetterdienst dann von den Alpen her neue Schauer und vereinzelte Gewitter. Die Temperaturen erreichen im Allgäu zwischen 16 und 20 Grad.

Wie wird das Wetter am Wochenende im Allgäu?

Am Wochenende zeigt sich das Wetter wieder von seiner freundlicheren Seite. Der Samstag startet zwar noch wolkig mit einzelnen kurzen Schauern, gegen Nachmittag lockert es aber deutlich auf. Auch am Sonntag bleibt es zwar bewölkt, aber voraussichtlich trocken - und vor allem wieder wärmer bei Temperaturen bis 23 Grad im Allgäu.

Die neue Woche startet dann laut Deutschem Wetterdienst wieder mit vielen Wolken, teils gewittrigem Regen an den Alpen und Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen bereits seit dieser Woche regelmäßig ins Einstellige. Von Sommer ist also weiterhin erst einmal nicht mehr viel zu spüren.