Frauen von hinten gepackt! Immer wieder Überfälle auf Frauen im Raum München!

In den vergangenen Tagen sind im Landkreis München mehrfach Frauen plötzlich von hinten von einem Mann gepackt worden. Die bislang bekannten Taten ereigneten sich zwischen Donnerstag und Samstag im Bereich Ottobrunn und Hohenbrunn. In mehreren Fällen suchte die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem oder den Tätern - bislang jedoch ohne Erfolg.

Erste Tat wurde erst später bekannt: Frau (49) am Donnerstag in Ottobrunn überfallen

Der erste bekannte Fall, auf den die Ermittler erst durch eine Anwohnerbefragung aufmerksam wurden, soll sich bereits am 14. Oktober 2025, im Bereich der Hohenbrunner Straße in Ottobrunn ereignet haben. Laut der Polizei war ein unbekannter Mann gegen 22 Uhr plötzlich an eine 49-Jährige herangetreten und hatte sie von hinten gepackt. Dabei griff er ihr unter anderem an den Oberkörper. Als sich die Frau zur Wehr setzte und schrie, flüchtete der Unbekannte in Richtung des S-Bahnhofs Ottobrunn.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich

Etwa 175 cm groß

Ca. 30 Jahre alt

Trug eine rote Cap

Sexualtäter? 24-jährige Frau in Ottobrunn attackiert!

Einen Tag später, am Freitag, 15. August 2025 wurde eine 24-jährige Frau auf dem Karl-Valentin-Weg zwischen der Uhlandstraße und der Hermann-Löns-Straße gegen 21.55 Uhr ebenfalls von einem unbekannten Mann attackiert. Der Mann habe die Frau zunächst eingeholt, ihr dann von hinten an den Oberkörper gegriffen und versucht sie zu Fall zu bringen, berichtet die Polizei weiter.

Als die Frau sich wehrte, flüchtete der Mann in Richtung Karl-Stieler-Straße in Ottobrunn. Die Frau beschrieb den Täter gegenüber der Polizei wie folgt:

Männlich

Etwa 175 cm groß

Ca. 40 Jahre alt

Dunkle Augen

Osteuropäisches Erscheinungsbild

Schwarze Sportjacke

Rot/weiß/brau-kariertes Hemd

Dunkle Hose

Dunkle Schuhe

Ungepflegtes Erscheinungsbild

Überfall auf Frau in Hohenbrunn

Am Samstag, gegen 21.20 Uhr, wurde eine 36-jährige Frau in Hohenbrunn von einem unbekannten Mann in ähnlicher Weise attackiert. Die Tat ereignete sich im Bereich der Hohenbrunner Straße. Als die Frau sich wehrte und schrie, eilte der Mann in Richtung der Frühlingsstraße davon. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich

Etwa 180 cm groß

Ca. 30 Jahre alt

Hellere Haut

Kurze Haare

Bart ohne Konturen

Bekleidet mit Cap, T-Shirt und Sneakern

Weitere Frau wird in Ottobrunn Opfer

Rund eine halbe Stunde nach der o.g. Tat wurde eine Jugendliche auf der Jahnstraße in Ottobrunn ebenfalls von hinten angegriffen. Auch in diesem Fall hatte der Mann sein Opfer verfolgt und auf Höhe eine Grünanlage plötzlich von hinten am Oberkörper gepackt. Die Jugendliche stürzte zu Boden und schrie, woraufhin der Mann die Flucht ergriff. Eine Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg.

Polizei überprüft Zusammenhänge und sucht nach Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht alle vier Fälle genauer. Zudem werde überprüft, ob die Fälle miteinander in Verbindung stehen und ob es Zusammenhänge mit ähnlichen Fällen aus der Vergangenheit gibt.

Zeugen, die in den genannten Zeiträumen Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Polizei in München melden.