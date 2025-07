Mann grapscht Frau an und schlägt ihr ins Gesicht! Auch Begleiter verletzt!

In München hat ein zunächst unbekannter Täter eine junge Frau begrapscht und geschlagen. Ein Begleiter des Opfers wurde ebenfalls verletzt.

Mann begrapscht Frau in München und schlägt ihr ins Gesicht

Wie die Polizei München berichtet, war die 18-jährige Frau mit ihrem 17-jährigen Begleiter gegen 2.50 Uhr auf der Sonnenstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 10 trat plötzlich ein zunächst unbekannter Mann an beide heran, griff der Frau an die Brust und schlug ihr umgehend ins Gesicht.

Als sich der 17-Jährige daraufhin vor das Opfer stellte, schlug der Täter dem Jugendlichen eine Flasche auf den Kopf. Anschließend ergriff der Mann die Flucht.

Polizei schnappt mutmaßlichen Täter nach Angriff in München

Eine zufällig in der Nähe befindliche Polizeistreife konnte den Mann festnehmen. Bei ihm handelt es sich um einen 29-Jährigen aus Eritrea. Der Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Der mutmaßliche Täter wird sich nun wegen sexueller Belästigung und gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen. Ein Haftrichter soll nun entscheiden, ob der Mann in Untersuchungshaft genommen wird.