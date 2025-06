Am Bodensee wird es heiß – mit der weltweit größten Fetischparty auf einem Schiff

Seit 1997 ist das Torture-Ship das Highlight für SM-und Fetisch-Fans am Bodensee. Auch in diesem Jahr sticht das Schiff mit hunderten Partygästen in extravaganten Outfits, Lack- und Lederklamotten und schrillen Masken wieder in See.

Das ist das Torture-Ship 2025 auf dem Bodensee

Während das Schiff am Samstag, den 28. Juni, ab 18 Uhr zwischen Friedrichshafen und Konstanz hin- und herfährt, können die Gäste auf zwei Etagen des Schiffs feiern. Auf dem Torture-Ship legen verschiedene DJs auf, es gibt mehrere Barbereiche, zudem gibt es verschiedene Aussteller von BDSM- und Fetischartikeln.

Im vergangenen Jahr feierten Hunderte am Bodensee bei der weltweit größten SM- und Fetischmesse auf einem fahrenden Binnenschiff. Was die Passagiere zum Event sagten und welche irren Kostüme sie trugen, erfahrt ihr hier.

Zu diesen Zeiten liegt das Torture-Ship in den Häfen am Bodensee

Ob für Gäste, die das Schiff betreten oder verlassen möchte, oder für Schaulustige – zu diesen Zeiten befindet sich das Torture-Ship an den Häfen am Bodensee:

In Friedrichshafen liegt das Schiff von 18 Uhr bis 18.40 Uhr, von 21.55 Uhr bis 22.10 Uhr, von 23.45 bis 0 Uhr und von 2.55 Uhr bis 3.45 Uhr an Pier 6.

An Pier 9 in Konstanz befindet sich das Torture-Ship von 20 Uhr bis 20.35 Uhr und von 1.20 Uhr bis 01.35 Uhr.

Tickets für das Torture-Ship 2025 gibt es online und kosten 75 Euro. Für 50 Euro extra gibt es einen Shuttle-Bus aus Augsburg und München. Wem das Event etwas zu wild ist: Auf dem Bodensee fährt auch dieses Jahr wieder ein Partyschiff, wenngleich zum letzten Mal. Welche Veranstaltungen auf der Fähre „Euregia“ geplant sind, lest ihr hier.

Torture-Ship 2025 am Bodensee größte SM-Party auf einem Schiff

Die Fetisch- und BDSM-Party findet übrigens auf der MS "Baden" statt. Die "Baden" steht seit 2014 unter Denkmalschutz und ist das älteste Schiff der Bodensee-Schifffahrtsbetriebe. Gebaut wurde das Schiff im Jahr 1935.

Die "Baden" ist 53 Meter lang, 10 Meter breit und bietet Platz für bis zu 650 Personen auf drei Decks. Angetrieben wird die "Baden" von zwei Dieselmotoren mit knapp 410 PS. Gebaut wurde der das Passagierschiff von der Bodan-Werft in Kressbronn.