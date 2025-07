Ungewöhnliches Wetterphänomen: Tornado wirbelt am Bodensee

Gewitter, Sturmböen, Starkregen und Hagel sind am Bodensee nicht ungewöhnlich. Was am Dienstag, 29. Juli 2025, jedoch am Bodensee zu beobachten war, gibt es auch an dem drittgrößten See Europas eher selten.

Wasserhose am östlichen Bodensee

Rund eine Stunde lang zog ein Tornado am Dienstagvormittag über den östlichen Teil des Bodensees. Zu sehen war das Wetterphänomen unter anderem vom Schweizer Bodenseeufer und von Nonnenhorn aus. In den sozialen Netzwerken teilten zahlreiche Nutzer Fotos von der Wasserhose.

Unterschied zwischen Windhose, Wasserhose und Tornado

Zwischen Windhose, bzw. Tornado gibt es wissenschaftlich gesehen keinen Unterschied. Während der Begriff Tornado international gebräuchlich ist, wird „Windhose“ ausschließlich im deutschen Sprachgebrauch verwendet. Eine „Wasserhose“ beschreibt das gleiche Wetterphänomen, dieses spielt sich bei diesem Begriff jedoch auf dem Wasser ab.

Immer wieder Tornados in Deutschland

Laut dem Deutschen Wetterdienst sind Tornados in Deutschland nicht ungewöhnlich, kommen aber relativ selten vor. Im Jahr 2024 registrierte der Dienst rund 40 Tornadas, die meisten davon über Land. Besonders häufig treten Tornados in den warmen Monaten auf. Im Gegensatz zu Tornados in anderen Regionen und Ländern, fallen diese in Deutschland üblicherweise deutlich schwächer aus.

Wie entstehen Tornados?

Tornados entstehen, wenn feuchtwarme Luft auf trockene und kalte Luft zusammentreffen und dabei eine Gewitterlage entsteht. Dabei wird die Luft in rotierende Bewegung versetzt. Dieser Wirbel wird dann sichtbar, wenn er den Boden erreicht und Wasser, Staub oder Gegenstände aufwirbelt.

Bodensee: Immer wieder spektakuläre Wetterlagen

Am Bodensee entstehen immer wieder spektakuläre und teils auch gefährliche Wetterlagen. Besonders bei Gewittern und starken Windböen ist der See durchaus gefährlich. Einen Eindruck davon hat zuletzt die Feuerwehr Langenargen gegeben und ein Video veröffentlicht. Rund um den Bodensee warnen zudem Sturmleuchten vor schwierigen oder gefährlichen Windlagen.