Eine der schönsten Städte in Baden-Württemberg erinnert an Venedig

Verwinkelte Gassen, Kopfsteinpflaster, alte Fachwerkhäuser, kleine Brücken und dazwischen Kanäle, die durch die historische Altstadt fließen. Das Herz von Esslingen am Neckar in Baden-Württemberg erinnert viele Besucher an Venedig und bringt einen südländischen Flair in die Stadt. Esslingen lebt am Wasser und bietet darüber hinaus viele weitere Sehenswürdigkeiten. Hier stehen unter anderem einige der ältesten Fachwerkhäuser in ganz Deutschland. Hier findet ihr Informationen über:

Lage von Esslingen am Neckar

Geschichte der Stadt Esslingen am Neckar

Die besten Sehenswürdigkeiten in Esslingen am Neckar

Anreise: So ist Esslingen am Neckar erreichbar

Das sind die bekanntesten Unternehmen der Stadt Esslingen am Neckar

Esslingen am Neckar: Lage im Neckartal

Esslingen liegt im gleichnamigen Landkreis südöstlich der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Die Stadt zählt rund 96.000 Einwohner und entstand an einer Engstelle des Neckartals. Der Fluss Neckar durchfließt Esslingen von Südost nach Nordwest und spielt eine wichtige Rolle im Erscheinungsbild der Stadt. Esslingen am Neckar besteht aus 24 Stadtteilen zu der auch die Exklave Stadtwald Esslingen und Neckar Stiftswald Katzenbacher Hof im Stadtgebiet von Stuttgart gehört. Zu Esslingen am Neckar gehören mehrere Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete.

Esslingen am Neckar: Blick von der Esslinger Burg auf die mittelalterliche Altstadt. Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Die Geschichte Esslingens am Neckar

Das heutige Stadtgebiet von Esslingen war bereits in der Jungsteinzeit besiedelt - entsprechende Funde belegen zudem Siedlungsspuren der Römer, wie eine römische Villa und ein römischer Gutshof. Nach der Römerzeit siedelten Alemannen und Merowinger im Bereich von Esslingen.

Im Jahr 777 nach Christus wurde Esslingen das erste Mal urkundlich erwähnt und wurde unter Kaiser Barbarossa im Jahr 1181 zu einer Reichslandstadt. Ab dem 13. Jahrhundert entstanden in der Stadt viele große Gebäude, darunter Brücken, Kirchen und Klöster. Ab 1246 befand sich die Stadt in einem lange andauernden Streit mit Württemberg und kämpfte aufseiten der Staufer.

1488 wurde auf dem Reichstag von Esslingen der Schwäbische Bund gegründet. Während des Dreißigjährigen Krieges von 1618 bis 1648 litt Esslingen stark unter den Folgen der Kampfhandlungen, konnte jedoch seine Selbstständigkeit erhalten. Nur einige Jahre später wurde die Stadt mehrfach von französischen Truppen besetzt. Im Jahr 1701 verwüstete ein Feuer größere Teile der Stadt. Insgesamt sollen dem Inferno rund 200 Gebäude zum Opfer gefallen sein.

Nach der Französischen Revolution verlor Esslingen am Neckar seine Unabhängigkeit und fiel an Württemberg. Ab 1830 setzte in der Stadt die Industrialisierung ein, die das Stadtbild in Teilen stark veränderte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Esslingen ein Teil von Baden-Württemberg und zur Großen Kreisstadt.

Sehenswürdigkeiten in Esslingen am Neckar

Wie nur wenige andere Städte hat Esslingen am Neckar Denkmäler und Sehenswürdigkeiten in Hülle und Fülle. Nach Angaben der Stadt gibt es im Stadtgebiet über 800 historisch wichtige Bauwerke zu bestaunen. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind:

Klein-Venedig

Innere Brücke

Altes Rathaus

Esslinger Burg

Frauenkirche

Kielmeyerhaus

Stadtkirche St. Dionys

Ältestes Fachwerkhaus Deutschlands

Alteste zusammenhängende Fachwerkhäuserzeile in Deutschland

Ausgrabungsmuseum St. Dionys

Klein-Venedig in Esslingen

Der Blick vom Kanal Rossneckar auf die Häuser auf der Inneren Brücke wird von den Einheimischen liebevoll Klein-Venedig genannt. Tatsächlich erinnert der Ausblick an die beliebte Dogenstadt am Mittelmeer. Am Kesselwasen selbst befanden sich bereits im 15. Jahrhundert diverse Wasserräder, die Maschinen antrieben. Den Kesselwasen und den Blick auf „Klein-Venedig“ erreichen Besucher am besten über einen schmalen Durchgang am Stadtarchiv Esslingen.

Innere Brücke in Esslingen

Die Innere Brücke in Esslingen gehörte zu einer der bedeutensten Bauwerke seiner Zeit und war Teil des Handelsweges von Italien nach Flandern. Früher war die Innere Brücke dicht bebaut - heute stehen noch drei Gebäude auf der Brücke selbst. Die Innere Brücke wurde 1286 errichtet und ist die zweitälteste Brücke in ganz Deutschland nach der Römerbrücke in Trier.

Altes Rathaus in Esslingen am Neckar

Das Alte Rathaus ist eines der bedeutendsten Baudenkmäler in der Esslinger Altstadt. Es wurde 1422 errichtet und im späten 16. Jahrhundert in Teilen umgebaut.

Das Alte Rathaus in Esslingen am Neckar gehört zu den schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Foto: Image by Th G from Pixabay

Esslinger Burg

Die sogenannte Esslinger Burg war tatsächlich in ihrer gesamten Geschichte nie eine richtige Burg. Tatsächlich handelt es sich dabei um einen Teil der massiven Stadtbefestigung von Esslingen. Sie besteht aus Hochwacht, Seilergang und Dickem Turm. Der Turm wurde um 1527 errichtet und im späten 19. Jahrhundert umgebaut. Auf der Esslinger Burg finden besonders im Sommer regelmäßig Veranstaltungen statt.

Frauenkirche in Esslingen

Der Bau der Frauenkirche begann bereits um das Jahr 1325 und dauerte bis 1516. Sie gilt als die erste gotische Hallenkirche in der Region und gehört mittlerweile zur Evangelischen Landeskirche Baden-Württemberg.

Kielmeyerhaus in der Altstadt von Esslingen

Das Kielmeyerhaus gilt als das schönste und größte Fachwerkhaus am Esslinger Marktplatz. Das Gebäude wurde im Jahr 1582 errichtet und beherbergt heute ein Restaurant und mehrere Ferienapartments.

Esslinger Stadtkirche St. Dionys

An der Stelle der heutigen Stadtkirche St. Dionys standen zuvor bereits zwei ältere Kirchenbauten. Erst ab dem 13. Jahrhundert entstand nach und nach die heutige Kirche. Unterhalb der heutigen Kirche befindet sich das Museum St. Dionys mit mittelalterlichen Ausgrabungen.

Ältestes Fachwerkhaus und älteste Fachwerkhauszeile in Esslingen

Das Haus Webergasse 8 in Esslingen ist das älteste Fachwerkhaus Deutschlands. Erbaut wurde es in den Jahren 1266 und 1267. Als eines der ersten Fachwerkhäuser überhaupt wurde es in Ständerbauweise auf Steinen, bzw. einem Mauersockel errichtet. Heute befindet sich eine kleine Boutique für Secondhand-Bekleidung in dem Gebäude.

In der Straße „Hafenmarkt“ steht zudem die älteste zusammenhängende Fachwerkhauszeile Deutschland. Die Gebäude der Hausnummern 4 bis 10 wurden allesamt zwischen den Jahren 1328 und 1331 errichtet. 1982 sollten die Gebäude zunächst abgerissen werden, dies konnte jedoch gerade noch verhindert werden. Die Häuser befinden sich in Privatbesitz und können nur von außen besichtigt werden.

Wirtschaftsstandort: Bekannte Unternehmen in Esslingen

Esslingen am Neckar ist zwar für den Tourismus äußerst attraktiv, wirtschaftlich geprägt ist die Stadt heute aber besonders von den Bereichen Dienstleistungen, Fahrzeugbau, Elektroindustrie und Maschinenbau. Zu den bekanntesten Unternehmen, die in der Stadt angesiedelt sind, zählen:

Daimler AG mit einem Schulungszentrum

Eberspächer-Gruppe

Festo

Hengstenberg (u.a. Gewürzgurken)

BorgWarner (ehemals Gustav Wahler GmbH)

In Esslingen am Neckar fahren noch immer historische Oberleitungsbusse. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Anreise: So erreicht ihr Esslingen am Neckar

Esslingen am Neckar liegt rund zehn Kilometer vom Flughafen Stuttgart entfernt, mit nationalen und internationalen Flugverbindungen. Zwischen Esslingen und dem Flughafen Stuttgart verkehren regelmäßig Busse.

Über die Schiene ist Esslingen gut an Stuttgart angebunden. Hier fahren Züge der S-Bahn und des Nahverkehrs. Mit Bussen und Autos kann Esslingen über die B 10 und über die A8 erreicht werden.

Die Stadt ist zudem über ein Radwegenetz an Nachbarstädte angeschlossen. Dazu zählen unter anderem der Württemberger Weinradweg, der Hohenzollern-Radweg und der Neckartal-Radweg.

Zahlen und Fakten zu Esslingen am Neckar

Lage: Rund 15 Kilometer südöstlich von Stuttgart

Einwohner: ca. 96.000

Zehntgrößte Stadt Baden-Württembergs nach Einwohnerzahl

Stadtteile mit Kernstadt: 24

Erstmals urkundlich erwähnt: 777

Esslingen am Neckar liegt an der Deutschen Fachwerkstraße