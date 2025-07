Hier steht eines der größten noch komplett erhaltenen Barockschlösser in Europa

In Baden-Württemberg befindet sich eines der größten vollständig erhaltenen Barockschlösser in ganz Europa. Bei dem Prachtbau handelt es sich um das Residenzschloss Ludwigsburg, das in der gleichnamigen Kreisstadt nahe Stuttgart steht.

Interessierte können die Innenräume des Schlosses im Rahmen einer Führung besichtigen. Es ist gleichzeitig ein Veranstaltungsort, wo Open Airs, Konzerte, Ausstellungen und Aktionstage stattfinden. Verliebte haben zudem die Möglichkeit, das Residenzschloss als Hochzeitslocation zu buchen. Hier stellen wir das Barockschloss vor.

Besonderes Barockschloss in Ludwigsburg

Der Prachtbau, nur wenige Kilometer von Stuttgart entfernt, beeindruckt mit einer mächtigen Schlossanlage, mehreren Lustschlössern und einem weitläufigen Garten.

Schloss Ludwigsburg war zunächst die Residenz der Herzöge, später der Sommeraufenthalt des ersten württembergischen Königs. Bei einem Rundgang durch die Prunkräume erleben die Besucherinnen und Besucher eine Zeitreise vom Barock über das Rokoko bis hin zum Klassizismus.

Museen im Residenzschloss Ludwigsburg

Auf Schloss Ludwigsburg gibt es mehrere Museen und Dauerausstellungen, die Einblicke in das Leben in vergangenen Zeiten geben. So gibt es etwa ein Modemuseum, das eine Modenschau mit originaler Kleidung vom 18. bis zum 20. Jahrhundert zeigt.

Im Keramikmuseum sind Ludwigsburger Porzellan und zeitgenössische Künstlerkeramik ausgestellt. In der Barockgalerie finden die Besucherinnen und Besucher barocke Malerei vor. Für Familien gibt es ein Kindermuseum mit interaktiven Stationen für Kinder ab 4 Jahren.

Das Barockschloss ist umgeben von einer Parkanlage, die im Jahr 1954 teils der historischen Form folgend, teils nach barocken Ideen neu angelegt wurde. Ein beliebtes Ausflugsziel sind das „Blühende Barock“ und der Märchengarten. Spaziergänger trifft man im Favorite-Park mit seinem Lustschloss an. Von dort führt eine drei Kilometer lange Allee zum Seeschloss Monrepos.

Führungen durch das barocke Residenzschloss Ludwigsburg

Das Residenzschloss bietet das ganze Jahr über Führungen an. Während dieser bekommt man aufgrund der Größe des Schlosses jedoch nicht jedes der 452 Zimmer zu sehen. Folgende Themenführungen werden angeboten:

Familienführung (Sonn- und Feiertage): Führung durch Galerien und Speisesaal; die Besucherinnen und Besucher erfahren mehr darüber, was „Mann oder Frau“ bei Hofe anzog und welche Lieblingsspeisen der Herrscher hatte.

Klassische Schlossführung „Herzogin“ (täglich): Führung durch die Zimmer, die die Erbprinzessin Henriette Marie bewohnte, u. a. Vorzimmer, Empfangszimmer, Schlafzimmer, Kriegsgalerie und Spielpavillon sowie die Schlosskirche.

Klassische Schlossführung „Herzog“ (täglich): Führung durch das Appartement des Schloss- und Stadtgründers, Herzog Eberhard Ludwigs, u. a. Vorzimmer, dem Empfangszimmer und dem Spiegelkabinett und Schlafzimmer, das Jagdhaus sowie die Ordenskapelle und die Bildergalerie.

Residenzschloss Ludwigsburg: Preise und Tickets

Die Führung „Herzogin“ sowie „Herzog“ sind auch auf Englisch verfügbar. Alle Führungen dauern jeweils eine Stunde. Tickets gibt es vor Ort an der Schlosskasse. Erwachsene zahlen 10 Euro für eine Führung, das ermäßigte Ticket kostet 5 Euro, das Familienticket 25 Euro.

Für die Familienführung ist eine Anmeldung zwingend erforderlich unter Telefon 07141/18 64 00 oder E-Mail info@schloss-ludwigsburg.de.

Steckbrief: Das ist das Residenzschloss Ludwigsburg

Name: Residenzschloss Ludwigsburg

Adresse: Schlossstraße 30, 71634 Ludwigsburg

Besonderheit: Eines der größten im Original erhaltenen barocken Bauwerke in Europa

Webseite: www.schloss-ludwigsburg.de