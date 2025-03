Menschen in Baden-Württemberg werden am ältesten

Wir Deutschen werden immer älter - auch wenn sich die Entwicklung der Lebenserwartung in den letzten Jahren verlangsamt und zuletzt sogar wieder leicht gesunken ist. Für die Jahrgänge 2021 bis 2023 geht das Statistische Bundesamt derzeit von einer Lebenserwartung von

83,0 Jahren für Mädchen

78,2 Jahren für Buben

in Gesamtdeutschland aus.

Lebenserwartung in Deutschland insgesamt deutlich gestiegen

Innerhalb der vergangenen rund 150 Jahre ist die Lebenserwartung in Deutschland jedoch massiv gestiegen. Laut der allgemeinen Sterbetafel von 1871/1881 gibt das Statistische Bundesamt eine damalige Lebenserwartung von 35,6 Jahren für Männer und 38,5 Jahren für Frauen an. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts sank die Säuglingssterblichkeit stark, was zu einem rapiden Anstieg der Lebenserwartung führte. Später verbesserten dann weitere Faktoren einen Anstieg der zu erwartenden Lebensdauer.

Lebenserwartung ist in Baden-Württemberg am höchsten

Rein statistisch gesehen leben Menschen in Deutschland heute also mehr als doppelt so lange wie noch vor rund 150 Jahren. An der Spitze der Lebenserwartung aller Bundesländer liegen aktuell die Menschen in Baden-Württemberg. Zwischen ihnen und dem Schlusslicht in Deutschland liegen immerhin zwei Jahre bei den Frauen und sogar 4,1 Jahre bei den Männern. Dies gilt für die Jahrgänge von 2021 bis 2023. Wer also im Südwesten Deutschlands zu Hause ist, hat allgemein höhere Chancen, alt zu werden.

Wie hoch ist die Lebenserwartung in Baden-Württemberg?

Laut dem Land Baden-Württemberg haben Mädchen, die zwischen 2021 und 2023 geboren wurden, eine Lebenserwartung von 83,9 Jahren. Auf Platz zwei liegt Sachen mit 83,6 Jahren und Rang 3 Bayern mit 83,5 Jahren. Auf dem letzten Platz liegt bei den Mädchen das Bundesland Saarland mit 81,9 Jahren.

Auch bei den zwischen 2021 und 2023 geborenen Jungen liegt die Lebenserwartung am höchsten. In Baden-Württemberg liegt diese bei 79,6 Jahren, gefolgt von Bayern mit 78,9 Jahren und Hessen mit 78,6 Jahren. Schlusslicht bei der Lebenserwartung der Buben ist Sachsen-Anhalt mit gerade einmal 75,5 Jahren.

Lebenserwartung für Mädchen in Baden-Württemberg (Jahrgänge 2021 - 2023): 83,9 Jahre

Lebenserwartung für Jungen in Baden-Württemberg (Jahrgänge 2021 - 2023): 79,6 Jahre

Lebenserwartung: Deutschland hinter vielen anderen Ländern

Im internationalen Vergleich liegt Deutschland - und damit auch Baden-Württemberg - allerdings hinter anderen Ländern zurück. Rund 20 Staaten haben eine höhere Lebenserwartung. Aktuell liegt die Bundesrepublik laut statista.de auf dem 20. Rang. Älter werden Menschen im Schnitt unter anderem in Spanien, der Schweiz, Portugal, Schweden, Frankreich oder Irland. Spitzenreiter in Europa ist Liechtenstein - zumindest bei den Frauen. Stand 2022 lag die Lebenserwartung der Mädchen bei 87,3 Jahren.

Icon Vergrößern Eine gesunde Lebensweise ist maßgeblich für eine hohe Lebenserwartung. Dazu gehört auch die Ernährung. Foto: picture alliance/dpa | Thomas Frey Icon Schließen Schließen Eine gesunde Lebensweise ist maßgeblich für eine hohe Lebenserwartung. Dazu gehört auch die Ernährung. Foto: picture alliance/dpa | Thomas Frey

Gründe für hohe Lebenserwartung: Faktoren fürs alt werden

Ein einfaches Grundrezept für ein langes und immer länger werdendes Leben gibt es nicht. Laut einer Veröffentlichung des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung hängt die Lebenserwartung von einer Vielzahl verschiedener Faktoren und ihrem Zusammenspiel ab. Wesentliche Punkte seien jedoch steigender Wohlstand, gesunde Ernährung, humane Arbeitsbedingungen und damit ein geringerer körperlicher Verschleiß, verbesserte Hygiene, soziale Fürsorge und die verfügbare medizinische Versorgung. Für die kommenden Jahre rechnen Experten, dass die Lebenserwartung für Menschen in Deutschland weiter ansteigt.

Unterschiedliche Lebenserwartung von Männern und Frauen - Die Gründe

Die Gründe für die Unterschiede der Lebenserwartung von Frauen und Männern folgen größtenteils den oben genannten Punkten. Häufig leben Frauen gesünder als Männer. Ihr Älterwerden hängt also größtenteils von Lebensstil ab. Allerdings weisen Studien laut dem Max-Planck-Institut auch auf biologische Faktoren hin. Ein Grund könnte hier die Genetik spielen. Das doppelte X-Chromosom bei Frauen könnte sich positiv auf mögliche Genmutationen und Defekte auswirken.