Landkreis Göppingen: Lebensmittelkontrolle stoppt Brezel-Verkauf wegen Baustaub

Lebensmittelkontrolle stoppt Brezel-Verkauf wegen Baustaub

Frisch gebacken – direkt neben unverputzter Wand. Eine Bäckerei verkauft trotz Umbauarbeiten Brezeln und lässt Fleischkäse offen liegen. Die Lebensmittelüberwachung schreitet ein.
    So appetitlich schauten die Brezeln während eines Umbaus der Bäckerei höchstwahrscheinlich nicht aus. (Symbolfoto) Foto: Sina Schuldt/dpa

    Eine Bäckerei im Kreis Göppingen hat mal eben trotz Umbauarbeiten und Staub Brezeln gebacken und Fleischkäse offen liegen lassen. Kontrolleure der Lebensmittelüberwachung listeten daraufhin teils erhebliche Hygienemängel in dem Betrieb auf.

    Baustaub ohne Ende

    Oberflächen mit Lebensmittelkontakt sowie Einrichtungsgegenstände sind demnach mit Baustaub überzogen gewesen. «Frisch gebackene Brezeln wurden direkt neben einer unverputzten Wand zum Verkauf bereitgehalten. Durch die Produktion und offene Lagerung von Lebensmitteln im Baustellenbereich wurden Backwaren und Fleischkäse kontaminiert», hieß es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Göppingen. Unter solchen Umständen gelagerte Lebensmittel seien nicht zum Verzehr geeignet. Die Lebensmittel wurden vernichtet.

    Der Betrieb habe die Mängel inzwischen behoben und konnte am 22. August - elf Tage nach der Beanstandung - wieder öffnen. Das Unternehmen habe bei der Abwicklung kooperiert, hieß es.

