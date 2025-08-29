Landesmuseum Württemberg: Unglaubliche 80.000 Jahre Geschichte in Stuttgart

80.000 Jahre Geschichte in einem Museum: Das Landesmuseum Württemberg in der baden-württembergischen Hauptstadt Stuttgart zählt zu den spannendsten Museen im Südwesten. Vor Ort gibt es die ganze Bandbreite - von der Eiszeit bis hin zur Alltagskunst vergangener Jahrzehnte zu sehen. Das Landesmuseum Württemberg ist das größte kulturhistorische Museum im Südwesten.

Landesmuseum Württemberg in Stuttgart: Jährlich rund 300.000 Besucher

Jährlich besuchen rund 300.000 Menschen das Landesmuseum in Stuttgart. Gegründet wurde es 1862 von König Wilhelm I. von Württemberg als „Königliche Staatssammlung vaterländischer Kunst- und Alterthumsdenkmale“. Seitdem hat sich das Museum stetig weiterentwickelt und zeigt mittlerweile die gesamte kulturhistorische Bandbreite der württembergischen Geschichte von der Eiszeit bis hin zum Ende der Monarchie. Der Ursprung des Museums liegt in der Kunstkammer der Herzöge.

Das Landesmuseum Württemberg in Stuttgart ist im Alten Schloss untergebracht und beherbergt über eine Million Objekte - von denen selbstverständlich nicht alle gleichzeitig ausgestellt sind. Im Mittelpunkt sind dabei Ausstellungsstücke aus den Bereichen Archäologie, Kunst- und Kulturgeschichte und Alltags- und Populärkultur. Folgende Sammlungen gehören zum Landesmuseum Württemberg in Stuttgart:

Sammlung Archäologie

Sammlung Kunst- und Kulturgeschichte

Populär- und Alltagskultur

Talheimer Altar im Landesmuseum Württemberg in Stuttgart.

Sammlungen von Weltrang: Von Eiszeitkunst bis Prunkuhren

Die Sammlung „LegendäreMeisterWerke“ gibt einen Eindruck von der Eiszeitkunst bis zum Ende des Königreiches Württemberg. Unter anderem sind ausgestellt:

Kultbilder aus Fellbach-Schmiden

Spangenhelm und Kettenhemd aus Fürstengrab bei Gammertingen

Flügelaltar aus Talheim

Die Schausammlung „Wahre Schätze“ bietet gleich drei Sammlungen, die weltweit Beachtung finden. Im Zentrum der Sammlungen geht es um frühkeltische Fürstensitze und Prunkgräber, die Kunstkammer der Herzöge von Württemberg und die Hochkulturen des Mittelmeerraums.

Die Sammlungen „Genau! Uhren und andere geistreiche Erfindungen“ und „Glas aus vier Jahrtausenden“ präsentieren kunsthandwerkliches Schaffen und europäische Glaskunst. Die Ausstellung Musikinstrumente ist im Haus der Musik im Fruchtkasten untergebracht.

Das Landesmuseum Württemberg liegt im Zentrum der Landeshauptstadt Stuttgart.

Landesmuseum Württemberg: Lage und Anfahrt in Stuttgart

Das Landesmuseum Württemberg ist im Alten Schloss im Zentrum der Landeshaupt Stuttgart untergebracht. Die Adresse lautet:

Altes Schloss, Schillerplatz 6, 70173 Stuttgart

Das Landesmuseum liegt im Zentrum von Stuttgart. Entsprechend gibt es direkt am Museum keine Parkplätze. In der Nähe des Museums befinden sich jedoch mehrere Parkhäuser. Die Tiefgarage Schillerplatz liegt direkt am Alten Schloss und dem Haus der Musik und ist 24 Stunden geöffnet.

Mit dem ÖPNV können Besucher das Landesmuseum Stuttgart leicht erreichen. Folgende Linien halten nahe des Museums:

Bahnlinien U1, U2, U4 bis Haltestelle Charlottenplatz

Bahnlinien U5, U6, U7, U12, U15 bis Haltestelle Schlossplatz

Bus-Linie 43 bis Haltestelle Charlottenplatz

Bus-Linien 42 und 44 bis Haltestelle Schlossplatz

Wer mit dem Zug nach Stuttgart reist, der kann vom Hauptbahnhof zum Landesmuseum laufen. Die Gehzeit über die Königsstraße beträgt rund zehn Minuten.

Neue Eintrittspreise in das Landesmuseum Württemberg in Stuttgart. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt.

Öffnungszeiten des Landesmuseums Wüttemberg in Stuttgart

Das Landesmuseum Baden-Württemberg ist üblicherweise von Dienstag bis Sonntag geöffnet. An Montagen bleibt das Museum geschlossen, Ausnahmen sind hier die gesetzlichen Feiertage in Baden-Württemberg. Die Öffnungszeiten der einzelnen Ausstellungen lauten:

LegendäreMeisterWerke, 10 - 17 Uhr

VR-Raum LegendäreMeisterWerke, 12 - 17 Uhr

Wahre Schätze, 13 - 17 Uhr

Uhren- und Glassammlung, 10 - 13 Uhr

Haus der Musik, 10 - 17 Uhr

Königliche Gruft, derzeit geschlossen

Neue Preise ab 1. April 2025: Eintrittspreise Landesmuseum Württemberg in Stuttgart

Ab dem 1. April 2025 gelten im Landesmuseum Württemberg im Alten Schloss in Stuttgart neue Eintrittspreise.

Erwachsene: 8 Euro, mit Mediaguide

Ermäßigter Eintritt: 6 Euro

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren: Eintritt frei

Gruppen ab 10 Personen: 6 Euro pro Person

Im Haus der Musik ist der Eintritt frei. Ab 16 Uhr kostet der Eintritt in die Schausammlungen nur jeweils die Hälfte.