Landeshymne Baden-Württemberg: Darum hat der Südwesten gleich drei Hymnen

Während man in der östlichen Nachbarschaft Baden-Württembergs bei vielen offiziellen Anlässen stolz das Bayernlied, die bayerische Landeshymne, singt, hat das südwestliche Bundesland selbst keine eigene Hymne. Zumindest keine, die für das gesamte Bundesland steht. Bei der Gründung des zweitjüngsten Bundeslandes am 25. April 1952 sah man dafür wohl schlicht keine entsprechende Veranlassung. Damit folgte das aus Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern gebildete Bundesland der überwiegenden Zahl der Bundesländer, die ebenfalls keine offizielle Landeshymne haben. In der Bundesrepublik Deutschland haben nur drei Länder eine offizielle Landeshymne.

Bayern

Hessen

Saarland

Drei Regionalhymnen für Baden-Württemberg

Auch wenn das Bundesland Baden-Württemberg keine eigene Landeshymne besitzt, gibt es in den historischen Landesteilen jeweils eine eigene Regionalhymne. Damit hat Baden-Württemberg sogar drei Hymnen. Diese gelten somit für die Regionen Baden, Württemberg und die ehemals hohenzollerischen Lande. Alle drei sind in den jeweiligen Landesteilen tief verankert.

Das sind die drei Hymnen in Baden-Württemberg

Badnerlied für die Region Baden

Württemberger Lied für die Region Württemberg

Hohenzollern-Lied für die ehemals Hohenzoller Lande

Hymnen in Baden-Württemberg: Das Badenerlied ist am bekanntesten

Das Badnerlied beginnt mit den Textzeilen: „Das schönste Land in Deutschlands Gau’n, das ist mein Badnerland. Es ist so herrlich anzuschaun und ruht in Gottes Hand“. Das Badnerlied ist die wohl bekannteste Regionalhymne Baden-Württembergs und wird im Westen des Landes gesungen.

Der Ursprung des beliebten Badnerliedes ist weitgehend unbekannt. Entstanden ist es jedoch in der Zeit zwischen 1860 und 1871 - aus wessen Feder der Text und die Komposition des Liedes stammt, ist ebenfalls nicht bekannt. Laut der offiziellen Homepage des Bundeslandes Baden-Württemberg dürfte das Badnerlied jedoch aus dem Sachsenlied abgeleitet worden sein. Immerhin ist die erste Strophe der Variante des Sachsenliedes von 1857 immerhin nahezu identisch - mit Ausnahme des entsprechenden Regionalbezugs natürlich.

Das Badnerlied ist fest im Westen Baden-Württembergs verankert. Neben offiziellen Anlässen wird es zum Beispiel auch bei Spielen des SC Freiburg und des Karlsruher SC regelmäßig gespielt.

Hymnen in Baden-Württemberg: „Der reichste Fürst“ ist die Württemberg-Hymne

Vielleicht nicht so bekannt wie das Lied der Badner, dafür aber älter ist die Württemberg-Hymne. Der Text des Liedes „Der reichste Fürst“ wurde im Jahr 1818 von dem schwäbischen Dichter Justinus Kerner verfasst, der 1786 in Ludwigsburg geboren wurde und 1962 in Weinsberg starb. Wie bei vielen anderen Hymnen wurde die Melodie aber bereits zuvor in anderen Liedern verwendet. Der Komponist ist bis heute unbekannt.

Vorlage für den Text des Württemberger-Liedes ist die Sage über die Fürstenversammlung in Worms im Jahr 1486. Entsprechend lautet der erste Teil der Württemberg-Hymne:

„Preisend mit viel schönen Reden Ihrer Länder Wert und Zahl, saßen viele deutsche Fürsten einst zu Worms im Kaisersaal.“ In der Folge ist der Text des Liedes eines Lobeshymne auf den wahren Reichtum des Württemberger Landes: Seine Menschen.

Aufällig ist, die Württemberg-Hymne beginnt ähnlich, wie die Marseillaise, die Nationalhymne Frankreichs.

Das Hohenzollern-Lied: Baden-Württembergische Regionalhymne mit französischem Ursprung?

Das Hohenzollern-Lied ist die Regionalhymne der ehemals Hohenzollerischen Lande mit seiner Provinzhauptstadt Sigmaringen. Das Hohenzollern-Lied, das auch den Namen „Nicht weit von Württemberg und Baden“ heißt, stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und wurde zunächst von Soldaten und Handwerkern gesungen. Wer den Text des Liedes verfasst hat, ist bis heute nicht endgültig geklärt - in Betracht kommen wohl zwei Verfasser. Entstanden ist die Hymne zu einer Zeit, als die Fürstentümer Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen an Preußen fielen.

Das Hohenzollern-Lied beginnt mit den Textzeilen:

„Nicht weit von Württemberg und Baden,

von Bayern und der schönen Schweiz,

da ragt ein Berg so hoch erhaben,

den man den Hohenzoller heißt.“

Der Text bezieht sich zunächst auf eine Beschreibung der Lage der Hohenzollerischen Lande und anschließend auf die Bedeutung, die die Region im Kontext der damaligen Veränderungen in Europa für ihre Menschen als Heimat hatte.

Baden-Württemberg: Auf der Suche nach einer gemeinsamen Hymne

Laut Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg gab es nach der Gründung des Bundeslandes im Jahr 1952 immer wieder Versuche, eine gemeinsame Landeshymne zu finden. Die Versuche eines gemeinsamen Liedes für Badener, Schwaben und Hohenzoller scheitern bislang jedoch immer wieder. Bei einem Rundfunk-Wettbewerb konnten sich vor einigen Jahren zwar zwei Vorschläge durchsetzen, trotzdem versanken die Kompositionen von Josef Weiß aus Murr an der Murr und von Hans-Peter Feil aus Ellwangen letztlich weitgehend in der Versenkung.