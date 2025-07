Liegt der kürzeste Radweg Deutschlands in Baden-Württemberg?

Es ist der wohl kürzeste Radweg in Baden-Württemberg und womöglich auch in ganz Deutschland: gerade einmal etwas über zehn Meter ist der Radweg in Fellbach-Schmiden lang. Um genau zu sein: 13,81 Meter, wie die Bild nachgemessen hat. Zudem ist er von einem regelrechten Schilderwald umgeben.

Der Radweg ist kürzlich neu gebaut worden - in der Karolingerstraße im Fellbacher Stadtteil Schmiden. Die Straße war früher ein beliebter Schleichweg, wie der SWR berichtet. Da die Straße jedoch auch als Schulweg dient, wurde sie an einer Stelle künstlich verengt, um den Autoverkehr zu verhindern und die Schülerinnen und Schüler so zu schützen.

Der kürzeste Radweg Deutschlands? - Zehn Meter Radweg mit vier Schildern

Übrig blieb nur noch ein Durchlass von 1,50 Meter Breite, an dem es zu Stoßzeiten eng wurde. Das wiederum führte zu häufigem Ärger zwischen Fußgängern und Radlern. Anwohner berichten auch von gefährlichen Situationen, weil Radfahrer teils durch die Engstelle rasten, berichtet der SWR.

Nun wollte die Stadt den Fußgänger- und Radverkehr trennen. Das Ergebnis: Eine Verkleinerung der Grünfläche und ein kurzer Radweg - ein sehr kurzer Radweg. Hinzu kommen gleich vier Schilder auf den gut zehn Metern Fahrradweg. Die seien laut Stadt Fellbach zwar eigentlich nicht nötig, sollen aber Motorradfahrerinnen und -fahrer davon abhalten, das Wohngebiet als Ampelumfahrung zu nutzen.

Fast 10.000 Euro für den kurzen Radweg in Fellbach ausgegeben

Wie die Bild berichtet, soll die Stadt für den Bau insgesamt fast 10.000 Euro ausgegeben haben. Radfahrer und Anwohner fragen sich nun, ob nicht auch ein paar Poller für deutlich weniger Geld ausgereicht hätten.

Übrigens: In Baden-Württemberg liegt damit nicht nur der wohl kürzeste Radweg Deutschlands. Auch die kürzeste Autobahn verläuft durch das Bundesland. Autofahrerinnen und Autofahrer sind in wenigen Sekunden über die Strecke gefahren - sie ist gerade einmal 2,3 Kilometer lang.

