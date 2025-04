Das ging schnell! In wenigen Sekunden über Deutschlands kürzeste Autobahn

Die kürzeste Autobahn Deutschlands ist die A831 in Stuttgart. Sie hat eine Länge von nur 2,3 Kilometern und beginnt kurz vor der Anschlussstelle Stuttgart-Vaihingen, wo sie die B14 fortsetzt. Sie endet am Autobahnkreuz Stuttgart, wo sie in die A81 übergeht.

Keine 90 Sekunden – und schon ist der Spaß vorbei. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h dauert eine Fahrt über Deutschlands kürzeste Autobahn gerade 1,23 Minuten, also 83 Sekunden.

Historisch gesehen war die kürzeste Autobahn jedoch die A862 in Baden-Württemberg, die bis 2005 nur 400 Meter lang war. Sie führte vom A5-Dreieck Neuenburg bis zur Rheinbrücke Ottmarsheim an der französischen Grenze und wurde 2005 zu einem Ast der A5 herabgestuft.

Deutschlands kürzeste Autobahn: Gibt es Pläne, die A831 zu erweitern?

Es gibt keine Pläne zur Erweiterung der A831. Die A831 in Stuttgart dient als Verbindung zwischen der A8 und der A81. Dabei soll es bleiben. Die Planungen und Projekte in der Region konzentrieren sich hauptsächlich auf den Ausbau und die Erweiterung der A81 und A8, um die Verkehrskapazität und Sicherheit zu verbessern.

So wird in Baden-Württemberg die A81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb sechsstreifig erweitert und es gibt Pläne für einen achtstreifigen Ausbau der A8 im Bereich des Autobahnkreuzes Stuttgart. Die A831 selbst wird als Deutschlands kürzeste Autobahn in der aktuellen Planung nicht als eigenständiges Erweiterungsprojekt betrachtet, sondern ist Teil der Verbindungsinfrastruktur zwischen den größeren Autobahnen.

Was sind die kürzesten Autobahnen von Deutschland?

In Deutschland gibt es mehrere Autobahnen, die sich durch ihre geringe Länge auszeichnen. Hier sind einige der kürzesten Autobahnen:

A831 in Stuttgart: Mit einer Länge von 2,3 Kilometern ist sie die kürzeste Autobahn Deutschlands. Sie beginnt kurz vor der Anschlussstelle Stuttgart-Vaihingen und endet am Autobahnkreuz Stuttgart, wo sie in die A81 übergeht. A255 in Hamburg: Diese Autobahn ist 2,4 Kilometer lang und verbindet die Norderelbbrücken mit der A1. A672 bei Darmstadt: Sie hat eine Länge von 2,5 Kilometern und dient als Anbindung des Darmstädter Stadtzentrums an die Bundesautobahnen A67 und A5.

Zu Deutschlands kürzesten Autobahnen zählt auch diese Autobahn im Allgäu: Die Bundesautobahn 980 (A980) hat eine Länge von 5 Kilometern. Sie verläuft von der Anschlussstelle Dreieck Allgäu an der A7 bis zur Anschlussstelle Waltenhofen, wo sie in die Bundesstraße 12 übergeht.

Gar nicht kurz: Was ist Deutschlands längste Autobahn?

Die längste Autobahn hat laut ADAC eine Streckenlänge von 962 Kilometern: Es ist die A7. Die längste Autobahn führt durch insgesamt sechs Bundesländer und somit einmal quer durch die Bundesrepublik.