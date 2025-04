Buntes Naturerwachen! Das ist im Frühling auf der Insel Mainau los

Wenn nach dem Winter die Natur erwacht, dann sprießen auf der Insel Mainau im Bodensee Millionen bunter Blumen aus dem Boden. Das Frühjahr ist eine der schönsten Jahreszeiten für einen Besuch auf der beliebten Blumeninsel im Schwäbischen Meer.

Das ist die Insel Mainau

Die Insel Mainau ist rund 45 Hektar groß und liegt am Südufer des Überlinger Sees. Die Insel ist über eine Brücke und via Schiff über eine Anlegestelle erreichbar. Mainau ist die drittgrößte Insel im Bodensee und misst eine Breite von rund 610 Metern und eine Länge von etwa einem Kilometer. Die Insel ist bei Blumenliebhabern und bei Familien mit Kindern gleichermaßen beliebt.

Die Insel Mainau im Frühling

Während die Natur andernorts im Frühling erst allmählich erwacht, ist auf der Blumeninsel bereits viel los im Hinblick auf die Flora. Farbenprächtige Blüten, ein Meer an Frühjahrsblühern und bunte Blumenbeete sind auf der Mainau nach dem Winter nicht ungewöhnlich. Die Frühlingsallee, der Dahliengarten und die Mediterran-Terrassen sind dann einige der Hotspots auf der Insel

Icon Vergrößern Tulpen sind einige der Stars im April auf der Insel Mainau. Foto: picture alliance/dpa | Patrick Seeger Icon Schließen Schließen Tulpen sind einige der Stars im April auf der Insel Mainau. Foto: picture alliance/dpa | Patrick Seeger

Frühjahr am Bodensee: Was blüht im April auf der Insel Mainau

Im April blühen auf der Insel Mainau bereits die verschiedensten Blumen. Dazu gehören laut der Internetseite der Insel folgende Arten:

Kronen-Anemone

Kaiserkrone

Hyazinthen

Tulpen

Narzissen

Blut-Johannisbeere

Schweif-Ähre

Schlüsselblume

Schneeglanz

Japanische Blüten-Kirsche

Icon Vergrößern Pfingstrosen sind im Mai auf der Insel Mainau zu sehen. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire | Joe Giddens Icon Schließen Schließen Pfingstrosen sind im Mai auf der Insel Mainau zu sehen. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire | Joe Giddens

Insel Mainau im Mai: Das blüht auf der Blumeninsel im Bodensee

Im Mai steht die Natur schon in voller Pracht - ganz besonders auch auf der Insel Mainau. Die Insel bei Konstanz im Bodensee zeigt dann so richtig, was sie im Hinblick auf Blumen kann. Diese Blumen und Blüten gibt es im Frühlingsmonat Mai auf der Insel Mainau zu sehen:

Zierlauch

Taschentuchbaum

Rhododendron

Iris

Pfingstrosen

Chinesischer Sumachbaum

Gewöhnlicher Judasbaum

Wild- und Strauchrosen

Icon Vergrößern Rosen gehören zu den beliebtesten Blumen überhaupt. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Patrick Pleul Icon Schließen Schließen Rosen gehören zu den beliebtesten Blumen überhaupt. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Patrick Pleul

Im Juni auf der Insel Mainau: Das blüht im Bodensee

Im Juni zieht auf der Insel Mainau häufig schon der Sommer ein. Dann sind statt vieler Frühjahrsblüher die ebenfalls prächtigen Sommerblüten an der Reihe. Diese Blüten haben im Monat Mai ihre Bühne auf der Insel Mainau:

Rosen

Zierlauch

Zistrose

Taglilien

Hortensien

Chaix-Königskerze

Blaublühende Rasselblume

Trompetenbaum

Icon Vergrößern Im Frühjahr stehen unter anderem Orchideen im Mittelpunkt der Insel Mainau Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle Icon Schließen Schließen Im Frühjahr stehen unter anderem Orchideen im Mittelpunkt der Insel Mainau Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle

Frühlingsveranstaltungen auf der Insel Mainau

Im Frühjahr gibt es auf der Insel Mainau zudem eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Eines der Highlights ist dabei die Orchideenschau 2025. Eine Übersicht der wichtigsten Veranstaltungen haben wir euch aufgelistet.

Ausstellung: Frühlingsträume bis zum 11. Mai 2025

Orchideenschau bis 11. Mai 2025

Dahlienknollenverkauf 2025 bis zum 4. Mai 2025

Osterprogramm 2025 vom 18. April bis 24. April 2025

Ausstellung: Mission 2030 - Globale Ziele erleben ab 23. Mai 2025

Insel Mainau im Frühling: Angebote auch für Kinder

Familien mit Kindern finden auf der Insel Mainau ebenfalls Angebote. Die Insel selbst wirbt mit einem breiten Angebot - auch für die Kleinsten. Dazu zählen unter anderem:

Kinderschatzsuche

Schmetterlingshaus

Mainau Kinderland

Kinderführungen

Streichelzoo

Bollerwagen-Verleih

Kinderfreundliche Restaurants

Kugelbahn

Anreise zur Insel Mainau im Bodensee

Besucher können die Insel Mainau mit Bus, Bahn, Fahrrad, dem Auto oder auch mit dem Ausflugsboot erreichen. Vor der Insel gibt es einen großen Parkplatz. Im Navi könnt ihr einfach diese Adresse eingeben:

Insel Mainau 1, 78465 Insel Mainau, Mainau Parkplatz

Mit dem Bus zur Insel Mainau

Mehrere Busse fahren nach Konstanz und Linienbusse auch zur Insel Mainau. Fernbusse halten an der Haltestelle „Konstanz-Mainau (Bodensee)“. In der Nähe des Eingangs der Insel gibt es eine Haltestelle der Linienbusse Ringlinie 4/13 und 13/4.

Mit dem Fahrrad zur Insel Mainau

Wer lieber mit dem Fahrrad zur Insel Mainau will, der muss wissen, dass die Insel selbst fahrradfrei ist. Dafür liegt die Insel Mainau direkt am Bodenseeradweg. Vor Ort gibt es Fahrradstellplätze, E-Bike-Ladestationen, eine Reparaturstation und Schließfächer samt Umkleidekabine.

Anreise zur Mainau mit dem Schiff

Wer lieber übers Wasser zur Insel Mainau möchte und damit für die Kinder schon vor dem Besuch ein Erlebnis schaffen will, der kann z.B. mit den Schiffen der Weißen Flotte anreisen. Die Ausflugsschiffe legen von fast allen größeren Häfen des Bodensees ab. An der Insel Mainau selbst gibt es eine Anlegestelle.

Icon Vergrößern Die Insel Mainau ist auch mit dem Schiff erreichbar. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle Icon Schließen Schließen Die Insel Mainau ist auch mit dem Schiff erreichbar. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle

Eintrittspreise und Öffnungszeiten der Insel Mainau

Die Insel Mainau ist übrigens das ganze Jahr geöffnet. Informationen zu den geltenden Öffnungszeiten gibt es direkt auf der Internetseite der Insel Mainau. (LINK) Aktuell kosten die Tageskarten für Erwachsene zwischen 25,50 Euro und 29,50 Euro, Kinder zwischen 13 Jahren zahlen zwischen 16,50 und 20 Euro. Bis 12 Jahre ist der Eintritt frei. Zudem gibt es weitere Tickets für Senioren, Studenten, Gäste mit Behinderung und Gruppen. Geöffnet ist die Insel Mainau zwischen 21. März und 19. Oktober von 9 bis 19 Uhr.

Information: Zahlen und Fakten zur Insel Mainau

Im Besitz der Familie Bernadotte.

Rund eine Million Tulpen blühen im Frühjahr. Ansonsten viele Rosen, Dahlien und andere Blumen und Pflanzen.

Die Insel Mainau gehört zur Stadt Konstanz.

Mainau liegt an der Oberschwäbischen Barockstraße.

Mainau war bereits in der Jungsteinzeit besiedelt.

Die Insel ist mit einer Fußgängerbrücke vom Festland des Bodensees erreichbar.