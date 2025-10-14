Nichts für schwache Nerven! Halloween-Veranstaltungen am Bodensee und in Oberschwaben

Auch Oberschwaben wird an Halloween zur Bühne für schaurig-schöne Events. In den Landkreisen Biberach, Ravensburg und Sigmaringen finden rund um den 31. Oktober spannende Veranstaltungen statt. Also rein in die Halloweenkostüme und hinaus in die Nacht.

In der folgenden Übersicht stellt unsere Redaktion die Highlights der Halloween-Veranstaltungen in Oberschwaben kurz vor - von den Öffnungszeiten über die Veranstaltungsorte bis zu den Eintrittspreisen. Erfahren Sie hier außerdem, welche tollen Halloween-Termine sie am Bodensee nicht verpassen sollten.

Die folgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Halloweenparty in der Endstation Biberach

Zeit: Freitag, 31. Oktober 2025, 20.30 Uhr

Ort: Endstation Biberach (Bismarckring 2)

Eintritt: 10 Euro

An Halloween verwandelt sich die Endstation in ein schaurig-dekoriertes Partyparadies. Mit gruseliger Lichtshow, lauten Bässen, kühlen Drinks und einem Halloween-Mix aus Hip Hop, Dancehall, House und Techno wird für ausgelassene Stimmung gesorgt. Tickets gibt es auf der Website der Endstation.

Halloween Freak Show „Shock Rock of Ages“ im Riffelhof Burgrieden

Zeit: Freitag, 31. Oktober 2025, 20 Uhr

Ort: Riffelhof Burgrieden (Fesselweg 19)

Eintritt: 22 Euro

Am 31. Oktober wird es düster und laut: Unter dem Motto „Shock Rock of Ages“ sorgt DJ Thorsten mit Rock-Hits der 80er und Klassikern aller Jahrzehnte für eine energiegeladene Halloween-Nacht. Ein Haunted Parcours am Eingang versetzt Besucherinnen und Besucher in Schrecken. Verkleidung ist Pflicht. Die Veranstaltung ist nicht für Kinder geeignet.

Die Party findet im Riffelhof Burgrieden statt, der mit seiner Bühne und den Bars gute Rahmenbedingungen für Rock- und Halloween-Fans bietet. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Tickets gibt es beim Ticketanbieter reservix.

Halloween im Schloss Großlaupheim

Zeit: Freitag, 31. Oktober 2025, 21 Uhr

Ort: Schloss Großlaupheim, Laupheim (Claus-Graf-Stauffenberg-Straße 15)

Eintritt: 13 Euro

Die „Undeads Party“ steigt an Halloween im Schloss Großlaupheim. Es ist eine der größten Halloween-Partys der Region. Zwischen düsterer Schlosskulisse, XXL-Deko und Haunted-Atmosphäre sorgen DJ Rockmaster B & DJ Twice mit Beats aus den 90ern und 2000ern für eine wilde Nacht. Drei Bars, Special-Food-Corner, Kostüm-Fotowand und ein Mega-Gewinnspiel runden den Abend ab. Kostüm und Mut sind Pflicht – nichts für schwache Nerven. Tickets gibt es auf der Website des Kutlurhauses Laupheim.

Zehn Jahre Halloween-Haus in Biberach

Zeit: 24. bis 26. sowie 30. und 31. Oktober 2025, 18 bis 22 Uhr

Ort: Horrorhaus Biberach (Friedrich-Ebert-Straße 6)

Eintritt: frei, Spenden gehen an gemeinnützige Organisation

Das Biberacher Halloween-Haus öffnet zum zehnten Mal seine Türen – diesmal unter dem Motto „The Last Kingdom“. Familie König hat das Haus zu diesem Zweck mit selbstgebauten Figuren, mittelalterlichen Motiven und beweglichen Effekten noch größer, lauter und gruseliger gestaltet.

Geöffnet ist das Kult-Halloween-Haus von 24. bis 26. Oktober sowie am 30. und 31. Oktober, jeweils von 18 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden gehen an die Radio7-Drachenkinder. Die Organisation unterstützt kranke und traumatisierte Kinder sowie Kinder mit Behinderung.

Halloween auf Schloss Waldburg in Wangen

Auf dem alten Schloss Waldburg in Wangen findet rund um Halloween ein umfangreiches, schauriges Programm sowohl für Kinder als auch für Erwachsene statt. Verschiedene Events sind geboten:

1. Halloween for Kids

Zeit: 28. Oktober bis 2. November 2025, 10 bis 18 Uhr

Ort: Schloss Waldburg, Wangen (Max Haller Seestraße 6)

Eintritt: 8,50 Euro für Kinder, 12,50 Euro für Erwachsene

Vom 28. Oktober bis 2. November 2025 (täglich 10 bis 18 Uhr, am 31.10. nur mit Reservierung) gibt es ein buntes Kinderprogramm. Highlights sind der Drache Brunhilde, Ritterturniere, Gespenster- und Erwachsenenführungen, Grusel-Kasperle, Kinderdisco und eine große Drachenshow. Zusätzlich gibt es Gruselkuchen und Drachenblut für einen Aufpreis von 5 Euro sowie die sogenannte Drachenwurst.

2. Ein Tag Horror Grusel Party auf der Waldburg für Erwachsene

Zeit: Freitag, 31. Oktober 2025, 19 bis 24 Uhr

Ort: Schloss Waldburg, Wangen (Max Haller Seestraße 6)

Eintritt: 18 Euro

Auch für Erwachsene steigt auf Schloss Waldburg eine große Gruselparty. DJ Eggi sorgt im historischen Innenhof für Stimmung. In und um die Burg wird es eine Zombie Zone und ein Gruselkabinett geben, in dem professionelle Erschreckerinnen und Erschrecker warten. Auf der Showbühne sind Acts mit Schwarzpulver oder Schwertern, Drachen und Trolle und eine Feuershow der Weltmeister Taranis und Zachin zu sehen. Zudem werden verschiedene Führungen angeboten, zum Beispiel mit Atropa vom Gräberfeld und Scharfrichter Ignaz Donnerfels.

3. Feuerabend zu Halloween in der Burgküche 1108

Ort: Schloss Waldburg, Wangen (Max Haller Seestraße 6)

Kosten: 48,90 Person (Kinder unter vier Jahren essen kostenlos mit, Kinder von vier bis zwölf Jahren zahlen die Hälfte des Preises)

In der historischen Küche, zurückversetzt ins Jahr 1622, wird am offenen Kamin ein exklusives Fünf-Gänge-Menü live zubereitet. Das besondere Ambiente macht das Front Cooking zu einem einzigartigen Erlebnis. An Halloween ist im Menüpreis auch der Eintritt zu Party, Führungen, Programm und Feuershow enthalten.

Genauere Informationen zu den einzelnen Halloweenveranstaltungen sowie zum Menü gibt es auf der Website des Schlosses Waldburg.

Halloween mit „Poltergst“ und „Megix“

Zeit: Freitag, 31. Oktober 2025, 22 Uhr

Ort: Club Douala Ravensburg ( Schubertstraße 2)

Eintritt: 19,90 Euro

Bei der „Unite Spooky Horror Show“ am 31. Oktober verwandelt sich der Club Douala in Ravensburg in die düstere Kulisse für einen harten Techno-Rave. Mit „Poltergst“, einem bekannten Act der Szene, und der DJane „Megix“ stehen Industrial und Hard Techno im Fokus. Unterstützt von „Vasari“ und weiteren Acts erwartet Besucherinnen und Besucher eine Nacht voller Horror, Sound und Energie.

Will Rocken Halloweenparty im Speicher9 Ravensburg

Zeit: Freitag, 31. Oktober 2025, 21 Uhr

Ort: Speicher9 Ravensburg, Escher-Wyss-Straße 9

Eintritt: 10 Euro

Bis tief in die Nacht wird an Halloween im Speicher 9 in Ravensburg gefeiert. Ab 21 Uhr gibt es Rockbeats, spezielle Halloween-Deko und für alle Gäste ein Überraschungs-Give-Away am Einlass. Verkleidungen sind willkommen. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Halloweenparty im Motke Ravensburg

Zeit: Freitag, 31. Oktober 2025, 21 Uhr

Ort: Motke Ravensburg

Eintritt: frei

An Halloween steigt im Club Motke in Ravensburg eine weitere Party, die „Nacht des Grauens“ mit schaurigen Beats, gruseliger Deko und mystischen Lichtshows. Früh kommen lohnt sich: Bis 23 Uhr gibt es Blood Shots gratis. Für die Musik sorgen Nick Leys (Bass House, EDM, Hypertechno) und DJ Unique (Open Format, R’n’B, Oldschool). Dresscode: Kreaturen der Nacht. Einlass ab 18 Jahren.

Halloween im Ravensburger Spieleland

Zeit: 27. Oktober bis 2. November 2025

Ort: Ravensburger Spieleland (Am Hangenwald 1)

Eintritt: je nach Ticket (verfügbar auf der Website des Ravensburger Spielelandes )

Mit Gruselhaus, Hexenküche, Geisterwald, „Zirkus der Schatten“, Ahnengalerie, Friedhof und verlassenem Bauernhof verwandelt sich das Ravensburger Spieleland zu Halloween in eine schaurig-schöne Erlebniswelt für Groß und Klein. Eine Halloween-Rallye führt zu einer Schatztruhe mit Überraschung. Am 30. und 31. Oktober 2025 gibt es eine Sonderöffnung bis 18 Uhr mit Snacks, Essensständen und Lebkuchen-Workshop.

Gespensterführung auf dem Hohenzollernschloss Sigmaringen

Zeit: 31. Oktober und 1. November 2025, 17.30 bis 19 Uhr

Ort: Hohenzollernschloss Sigmaringen (Karl-Anton-Platz 8)

Eintritt: 10,50 Euro

Kasimir, das Nachwuchsschlossgespenst, ist mit seinen 244 Jahren eigentlich noch viel zu jung zum richtigen Spuken. Doch wenn die Familie außer Haus ist, schleicht er heimlich durch die Gemäuer des Hohenzollernschlosses. Kinder zwischen sieben und zehn Jahren können Kasimir bei seinen nächtlichen Streifzügen entdecken, während die Eltern draußen warten, bis das kleine Gespenst müde wird und sich zur Ruhe legt. Tickets nur im Vorverkauf und online erhältlich auf der Website des Hohenzollernschlosses Sigmaringen.

Krimidinner mit Kitzel für Nerven und Gaumen in Sigmaringen

Zeit: 31. Oktober 2025, 19 Uhr

Ort: Brauwerk Zoller-Hof, Sigmaringen (Fürst-Wilhelm-Straße 5 bis 7)

Kosten: 89,90 Euro

Bei diesem besonderen Abendessen verbindet sich kulinarischer Genuss mit packendem Kriminaltheater. In zahlreichen Städten Deutschlands bieten lokale Gastronomen regionale Menüs, während Theatergruppen spannende Fälle präsentieren - so auch in Sigmaringen. Gäste können entspannt das Menü genießen oder selbst zum Ermittler werden. Tickets sind online auf reservix erhältlich.

Halloweenparty im Alfons X in Sigmaringen

Zeit: 31. Oktober 2025, 21 Uhr

Ort: Alfons X, Sigmaringen (Bahnhofstraße 7)

Eintritt: frei

Am 31. Oktober ab 21 Uhr steigt im Club Alfons X in Sigmaringen eine Nacht voller Blut, Beats und dunkler Gestalten. Blutige Drinks, finstere Sounds und wilde Kreaturen der Nacht erwarten die Gäste. Verkleidung ist erwünscht – der Eintritt ist frei. Eine Halloween-Nacht für alle, die sich trauen!

