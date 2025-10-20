Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Halloween im Ravensburger Spieleland - es wartet eine Überraschung

Gruselspaß für Klein und Groß

Halloween im Ravensburger Spieleland - es wartet eine Überraschung

Gruseln an Halloween erfreut sich längst auch in Deutschland großer Beliebtheit. Auch im Ravensburger Spieleland kommen Klein und Groß auf ihre Kosten.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Das Ravensburger Spieleland hat rund um Halloween einige Überraschungen für Groß und Klein parat
    Das Ravensburger Spieleland hat rund um Halloween einige Überraschungen für Groß und Klein parat Foto: Ravensburger Spieleland

    Normalerweise trifft man im Ravensburger Spieleland Lotti Karotti und Käpt’n Blaubär oder vergnügt sich mit Traktoren und auf Spielplätzen, doch an Halloween entwickelt sich das Ravensburger Spieleland laut eigenen Angaben zu „einer schaurig-schönen Erlebniswelt für kleine und große Entdecker“.

    Wann ist Halloween im Ravensburger Spieleland?

    Vom 27. Oktober bis zum 2. November 2025 sind im Freizeitpark im schwäbischen Liebenau, einem Ortsteil von Meckenbeuren bei Ravensburg, die Geister los.

    Auf der Fläche von 30,5 Hektar wird eigens für Halloween ein Gruselhaus errichtet, das am 30. und 31. Oktober ausnahmsweise bis 18 Uhr (zwei Stunden nach Parkschließung) geöffnet bleibt.

    Besondere Halloween-Aktion - und eine Überraschung

    Dort stoßen große und kleine Besucher unter anderem auf eine Hexenküche, in der Zaubertrank gebrüht wird. Beim Geisterwald stellt sich derweil die Frage, wer sich durch die dunklen Bäume traut? Auch ein Zirkus der Schatten ist Teil des Gruselhauses im Ravensburger Spieleland, in dem „gruselige Clowns und Magier“ warten.

    Auch eine Ahnengalerie mit einer magischen Bibliothek, ein Friedhof und ein verlassener Bauernhof warten auf die Gruselfreunde, die sich am Ende einer Halloween-Rallye auch noch auf eine Überraschung aus einer Schatztruhe freuen dürfen.

    Doppelte Verbundenheit zur Stadt Ravensburg

    Das Ravensburger Spieleland hat im April 1998 erstmals seine Pforten geöffnet und setzt bei seinen Besuchern in erster Linie auf Familien mit Kindern. Im Jahr 2024 besuchten rund 460.000 Menschen den Freizeitpark.

    Der Name des Parks ergibt sich zum einen aus der Nähe zur Stadt Ravensburg (knapp 10 Kilometer) und zum anderen aus der Zugehörigkeit zur Firma Ravensburger, die als Hersteller von Gesellschaftsspielen und Puzzles bekannt ist und ihren Sitz in Ravensburg hat.

    Einige der besten Halloween-Partys im Allgäu

    Für alle, die Halloween-Events lieben, gibt es in der Region eine ganze Reihe gruselig-spaßiger Veranstaltungen.

    • Party auf dem Partyschiff MS Lindau
    • Geschichten im Mangturm in Lindau
    • Disco im Konzil in Konstanz
    • Lesung im Hexenturm in Markdorf
    • Party im Bahnhof Friedrichshafen

    Nähere Informationen zu hier genannten Veranstaltungen findet ihr hier.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden