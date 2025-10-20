Halloween im Ravensburger Spieleland - es wartet eine Überraschung

Normalerweise trifft man im Ravensburger Spieleland Lotti Karotti und Käpt’n Blaubär oder vergnügt sich mit Traktoren und auf Spielplätzen, doch an Halloween entwickelt sich das Ravensburger Spieleland laut eigenen Angaben zu „einer schaurig-schönen Erlebniswelt für kleine und große Entdecker“.

Wann ist Halloween im Ravensburger Spieleland?

Vom 27. Oktober bis zum 2. November 2025 sind im Freizeitpark im schwäbischen Liebenau, einem Ortsteil von Meckenbeuren bei Ravensburg, die Geister los.

Auf der Fläche von 30,5 Hektar wird eigens für Halloween ein Gruselhaus errichtet, das am 30. und 31. Oktober ausnahmsweise bis 18 Uhr (zwei Stunden nach Parkschließung) geöffnet bleibt.

Besondere Halloween-Aktion - und eine Überraschung

Dort stoßen große und kleine Besucher unter anderem auf eine Hexenküche, in der Zaubertrank gebrüht wird. Beim Geisterwald stellt sich derweil die Frage, wer sich durch die dunklen Bäume traut? Auch ein Zirkus der Schatten ist Teil des Gruselhauses im Ravensburger Spieleland, in dem „gruselige Clowns und Magier“ warten.

Auch eine Ahnengalerie mit einer magischen Bibliothek, ein Friedhof und ein verlassener Bauernhof warten auf die Gruselfreunde, die sich am Ende einer Halloween-Rallye auch noch auf eine Überraschung aus einer Schatztruhe freuen dürfen.

Doppelte Verbundenheit zur Stadt Ravensburg

Das Ravensburger Spieleland hat im April 1998 erstmals seine Pforten geöffnet und setzt bei seinen Besuchern in erster Linie auf Familien mit Kindern. Im Jahr 2024 besuchten rund 460.000 Menschen den Freizeitpark.

Der Name des Parks ergibt sich zum einen aus der Nähe zur Stadt Ravensburg (knapp 10 Kilometer) und zum anderen aus der Zugehörigkeit zur Firma Ravensburger, die als Hersteller von Gesellschaftsspielen und Puzzles bekannt ist und ihren Sitz in Ravensburg hat.

