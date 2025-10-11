Heidis Sieger bringen Glamour und Blitzlichtgewitter nach Karlsruhe

Großer Glamour in Karlsruhe: Die diesjährigen „Germany’s Next Topmodel“-Gewinner Daniela Djokic und Moritz Rüdiger sorgten am Samstag, 11. Oktober, im Ettlinger Tor Einkaufs-Center für echtes Laufsteg-Feeling. Die beiden Models waren Stargäste der Fashion Days, mit denen das Einkaufszentrum sein 20-jähriges Jubiläum feierte – und ließen sich dort von Fans feiern.

Zunächst standen die beiden Sieger der 20. GNTM-Staffel, die im Sommer das Finale von Heidis Show gewannen, bei einem Bühneninterview Rede und Antwort. Danach zeigten Djokic und Rüdiger, dass sie auch abseits des Fernsehens echte Profis sind: Auf dem Catwalk präsentierten sie die neue Herbst-Winter-Kollektion verschiedener Marken – und sorgten mit strahlenden Posen und professionellen Walks für reichlich Applaus.

Im Anschluss nahmen sich die beiden Zeit für ihre Fans: Bei einer Autogrammstunde standen die GNTM-Stars für Fotos und Unterschriften bereit.

Autogrammstunde mit den GNTM-Stars

Das Model-Event war Teil der großen Jubiläumswoche im Ettlinger Tor, die mit zahlreichen Modenschauen, Musik und Aktionen rund ums Shoppen und Feiern verbunden war. Der Termin fiel bewusst auf das Wochenende des Karlsruher Stadtfestes, um Besucherinnen und Besuchern ein besonderes Highlight zu bieten.

Mit ihrem Auftritt zeigten Daniela Djokic und Moritz Rüdiger eindrucksvoll, dass sie zu Recht zu „Heidis Besten“ zählen – und dass ihr Sieg bei Germany’s Next Topmodel erst der Anfang einer erfolgreichen Karriere sein dürfte.

Und Heidi?

Und Heidi Klum? Die drehte währenddessen am Potsdamer Platz in Berlin die nächste Staffel „Germany‘s Next Topmodel“, wie sie auf Instagram verriet.