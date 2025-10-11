Logo all-in.de
„Tiroler Berge, Haxn und Lederhosen“ - Topmodel Heidi Klum zeigt ihren Kindern die „deutsche Kultur“

Heidi Klum

Heidi Klums Kinder sind begeistert von der „deutschen Kultur“. Obwohl sie nicht in Bayern aufwuchs, verbindet das Topmodel viel mit der Alpenregion.
Von Sarah-Christin Großmann
    • |
    • |
    • |
    Für Heidi Klum ist ihre Familie das ein und alles. Von links: Leni Klum, Kayla Betulius, Henry Samuel, Tom Kaulitz, Heidi Klum, Erna Klum, Bill Kaulitz, Johan Samuel und Lou Klum stehen im Innenhof des Hofbräuhaus vor dem Roter Teppich von Heidi Klums "HeidiFest".
    Für Heidi Klum ist ihre Familie das ein und alles. Von links: Leni Klum, Kayla Betulius, Henry Samuel, Tom Kaulitz, Heidi Klum, Erna Klum, Bill Kaulitz, Johan Samuel und Lou Klum stehen im Innenhof des Hofbräuhaus vor dem Roter Teppich von Heidi Klums "HeidiFest". Foto: dpa

    Heidi Klum schaut auf die Wiesnzeit zurück. Das Topmodel ist froh, den eigenen Kindern die „deutsche, traditionelle Kultur“ in München gezeigt zu haben. Das sagt sie in einem Interview mit der Zeitschrift Bunte. Klum veranstaltete in diesem Jahr ihr erstes Oktoberfest im Hofbräuhaus. Dazu waren ihre Kinder Leni (21), Henry (20), Johan (18) und Lou (16) angereist. Klum tanzte mit ihren Kindern ausgelassen im Käferzelt. Klum zieht ihre Kinder in den USA groß.

    Heidi Klum erinnern die Speisen und Berge an Kindheitstage

    Klums Kinder hätten das Oktoberfest „großartig“ gefunden. Dem Topmodel sei wichtig gewesen, dass die vier „etwas über ihre Wurzeln“ erfahren. „Das ist meine Herkunft“, sagt Klum weiter. Sie gibt zu, sie stamme zwar nicht direkt aus Bayern, sondern aus Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen.

    Heidi Klum wurde von starken Frauen geprägt. Hier steht sie neben ihrer Tochter Leni Klum auf einer Gala im Rahmen der Fashion Week.
    Heidi Klum wurde von starken Frauen geprägt. Hier steht sie neben ihrer Tochter Leni Klum auf einer Gala im Rahmen der Fashion Week. Foto: dpa

    Doch sie verbindet mit ihrer Kindheit Gerichte wie „Haxn, Knödel und Sauerkraut.“ Die Alpen seien zudem der Urlaubsort ihrer Kindheit gewesen. Gemeinsame Erlebnisse mit ihrer Familie zu schaffen, sind dem Topmodel sehr wichtig. „Wir fahren in den Urlaub zusammen. Wir feiern Feste zusammen,“ sagt Klum gegenüber der Bunte. Auch Klums Mutter, Erna (81), durfte auf der Wiesn nicht fehlen. Klum ist dankbar, dass sie von „starken, selbstständigen Frauen“ großgezogen wurde.

    Diese weibliche Energie und Liebe gibt Klum an ihre Töchter weiter. In dieser Woche postete sie auf ihrem offiziellen Instagramaccount eine Bildergalerie anlässlich des 16. Geburtstages ihrer jüngsten Tochter Lou. Die Fotos zeigen Klum mit ihrer Tochter unbeschwert lachend im Urlaub am Strand und bei der Kürbissuche. Gemeinsame Urlaube und Erlebnisse, festigen das Band der Familie. Das Oktoberfest in München ist jetzt eine von ihnen.

