Wenn Biberach bebt: So wild wird das Freeflow-Festival 2025

Vier Bühnen, mehr als 40 Acts und nicht nur Musik: Das Freeflow-Festival auf dem Gigelberg in Biberach wächst von Jahr zu Jahr und zieht mittlerweile mehr als 10.000 Besucher an. Im September findet es nun zum sechsten Mal statt.

Hier gibt es alle Informationen zum Event – vom Line-up zu den Tickets bis hin zum Camping.

Das ist das Freeflow-Festival 2025 in Biberach

Das Festival ging 2018 zum ersten Mal an den Start. Das Motto der Veranstalter: Im Herzen Biberachs sollen Musik, Kultur und Gemeinschaft aufeinandertreffen. Mehr als 100 junge Menschen stellen das Event auf die Beine – ehrenamtlich.

Eine Premiere in diesem Jahr: Es gibt erstmals ein offizielles Campingangebot. Shuttle-Busse verbinden den Zeltplatz in Mettenberg mit dem Festivalgelände auf dem Gigelberg.

Freeflow-Fetival 2025: Das sind die Acts am Freitag, 12. September

Die Headliner des ersten Festivaltages am Freitag, den 12. September, sind die Rapperin Nura – vor allem bekannt aus der erfolgreichen deutschen Serie „Die Discounter“ –, sowie die Rapper GReeeN und Souly.

Außerdem mit dabei:

Chapo102 | badchieff | Kwam.E | Carlo5 | Marita

Bert | Leeu | LEX | Mittone | Nasty Jabba | N.D.L.Z. | Poca Picasso | Rugged Roots

Freeflow-Fetival 2025: Das sind die Acts am Samstag, 13. September

Am zweiten Festivaltag (Samstag, 13. September) kommt die Pop-Rock-Gruppe Juli auf den Gigelberg nach Biberach – seit ihrem Hit „Die perfekte Welle“ im Jahr 2004 sind sie aus der deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Dazu treten die bekannten Rapper Eko Fresh und Zartmann auf der Mainstage auf.

Außerdem auf der Bühne:

Berq | BAC | Friso | Sweed

Boogie Twins | Egotot | Final Line | JK | Julian Bainbridge | Martin Georgi | Tosha | Valeria | Wencel | DJ Wille

Den kompletten Timetable für das Bühnenprogramm finden Sie hier.

Freeflow-Festival 2025: Mehr als nur Musik

Doch auf dem Freeflow-Festival 2025 in Biberach an der Riß gibt es nicht nur Musik. Laut den Veranstaltern ergänzen interaktive Workshops und kreative Mitmach-Aktionen das Programm.

Icon vergrößern Neben Musik gehören beim Freeflow-Festival auch Workshops und Mitmachaktionen zum Programm. Foto: Markus Haner, Freeflow-Festival Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Neben Musik gehören beim Freeflow-Festival auch Workshops und Mitmachaktionen zum Programm. Foto: Markus Haner, Freeflow-Festival

Dazu zählen:

Sportprogramm: Beerpong-Turniere, Bier-Pilates, Morgensport, Tanzkurse, Flunky Ball

Secondhand-Kleiderverkauf

Workshops zu Flechtfrisuren, Perlen, Fächer basteln, Schminken, (temporäre) Tattoos, Malen, Graffiti, Cartoons

So bekommen Sie noch Tickets für das Freeflow-Festival 2025

Freeflow-Tickets beinhalten den Einlass auf das Gelände, die Teilnahme an allen Workshops, Parkplätze (falls noch verfügbar), kostenloses Trinkwasser, Zugang zu den Bühnen und zu den After-Partys in der Gigelberghalle. Tagestickets für den Samstag sind bereits alle vergriffen. Es gibt aber noch Tagestickets für den Freitag (54 Euro) und ein paar wenige Karten für das gesamte Wochenende (98 Euro). Bestellen könnt ihr hier.

Auch die Campingtickets sind heiß begehrt und beinahe ausverkauft. Es gibt Resttickets in den Kategorien Standard (25 Euro), Premium (35 Euro) und Caravan (40 Euro). In der Standard-Version ist eine reguläre Stellfläche von vier Quadratmetern pro Person enthalten, bei der Premiumversion sind es sechs Quadratmeter pro Person. Zudem sind Pavillons erlaubt.