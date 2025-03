Diese spektakulären Rundflüge starten vom Flughafen Friedrichshafen aus

Vom Bodensee-Airport starten nicht nur Langzeitflüge und Kurzzeitflüge, auch Rundflüge für Touristen werden am Bodensee-Airport Friedrichshafen angeboten. Ein Anbieter für solche Flüge ist die Firma „Allgäu Wings“.

Das Besondere: Die kleinen Flugzeuge sind mit Druckkabinen ausgestattet, was bedeutet, dass sie große Höhen erreichen können. So können Passagiere auch die höchsten Berge Deutschlands, Österreichs und Frankreichs bewundern. Hier einige der spektakulärsten Rundflüge, die vom Flughafen Friedrichshafen aus starten:

Die spektakulärsten Rundflüge am Bodensee-Airport: Großglockner-Rundflug

Auf der Flugroute gibt es einige der schönsten Sehenswürdigkeiten Deutschlands zu bestaunen. Die Route führt über die Zugspitze, Deutschlands höchsten Berg, dann natürlich über den Großglockner. Auf dem Rückweg können die Passagiere noch einen Blick auf das Schloss Neuschwanstein erhaschen. Der Rundflug dauert eine Stunde und 40 Minuten.

Icon Vergrößern Der Großglockner-Rundflug bietet einige beeindruckende Aussichten auf den höchsten Berg Österreichs Foto: IMAGO / Eibner Europa Icon Schließen Schließen Der Großglockner-Rundflug bietet einige beeindruckende Aussichten auf den höchsten Berg Österreichs Foto: IMAGO / Eibner Europa

Rundflug vom Bodensee-Airport: Oberstdorf-Rundflug

Dieser knapp einstündige Rundflug bietet einen spannenden Blick auf die Bergkämme rund um Oberstdorf. Wie etwa das Nebelhorn, Fellhorn und die Trettachspitze, den höchsten Berg der Allgäuer Alpen, der komplett auf deutschem Boden liegt. Besonders in der Skisaison sind die Berge ein beliebtes Ziel für Urlauber

Icon Vergrößern Auf einem der Rundflüge, die vom Bodensee-Airport aus angeboten werden, kann man die Bergkämme rund um Oberstdorf von einer ganz anderen Perspektive erleben. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Icon Schließen Schließen Auf einem der Rundflüge, die vom Bodensee-Airport aus angeboten werden, kann man die Bergkämme rund um Oberstdorf von einer ganz anderen Perspektive erleben. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Start am Bodensee-Airport: Mont Blanc-Rundflug

Mit 150 Minuten ist der Mont Blanc-Rundflug einer der längsten Rundflüge, der auf der Webseite von „Allgäu Wings“ angeboten wird. Die Route führt über Altenrhein nach Mollis, Münster, Sion in der Schweiz bis zum Mont Blanc. Der Berg an der Grenze von Frankreich zu Italien ist mit 4805,59 Metern Höhe der höchste Berg der Alpen. Auf dem Flug können die Passagiere Gletscher, Seen und kleine Bergdörfer entdecken.

Die spektakulärsten Rundflüge am Bodensee-Airport: Dolomiten Gardasee-Rundflug

Wie der Mont Blanc-Rundflug dauert dieser Flug 150 Minuten und bietet eine spektakuläre Aussicht. Die Passagiere überqueren nicht nur den Alpenhauptkamm, sondern können auch das Bergpanorama der Dolomiten genießen. Nach einen Blick auf den Gardasee geht es auf dem Rückflug am Reschenpass vorbei, der besonders bekannt für den gleichnamigen See ist, aus dem ein Kirchturm herausragt.

Icon Vergrößern Die Dolomiten aus der Luft. So wie sie bei dem Rundflug von Friedrichshafen aus gesehen werden können. Foto: IMAGO / imagebroker Icon Schließen Schließen Die Dolomiten aus der Luft. So wie sie bei dem Rundflug von Friedrichshafen aus gesehen werden können. Foto: IMAGO / imagebroker

Start am Flughafen in Friedrichshafen: Bodensee-Rundflug

Ein Klassiker unter den Erlebnisflügen - der einstündige Flug führt unter anderem über Lindau, Bregenz, Altenrhein, Konstanz und Meersburg. Dabei können die Flugreisenden den Bodensee von einer ganz anderen Perspektive erleben.

Vom Bodensee-Flughafen in Friedrichshafen kann man auch gut in den Urlaub starten. Der Flughafen hat schon seinen Sommerflugplan 2025 veröffentlicht.

Rundflüge im Allgäu: Wo kann man sonst noch starten?

Das Unternehmen „Allgäu Wings“ ist jedoch nicht der einzige Anbieter für Rundflüge über das Allgäu. Die Firma „Wingly“ bietet etwa Flüge über die bekanntesten Schlösser im Tannheimer Tal und dem Bodensee an, oder eine Runde über Vorarlberg. Die Flüge starten meist von Leutkirch aus.

In der Nähe von Kempten liegt der Flugplatz Durach. Von dort aus bietet die Flugschule Michael Bergmann Rundflüge an. Neben Alpenrundflügen unternimmt die Flugschule auch knapp 90-minütige Gletscherflüge.

Der Segelflugplatz Agathazell liegt in der Gemeinde Burgberg und gilt damit als der südlichste Flugplatz Deutschlands. Auf dem Flugplatz werden meist Segelflieger ausgebildet, doch auch von hier aus können Passagiere zu Rundflügen starten. Dabei bietet der Flugplatz Agathazell nicht nur kurze Runden über den Flugplatz an, sondern auch mehrstündige Alpenrundflüge.