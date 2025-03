Parken am Bodensee-Airport: die besten Plätze und Tarife für Kurz- und Langzeitparker

Am Bodensee-Airport in Friedrichshafen gibt es viele Parkmöglichkeiten. Auf dem Gelände stehen fünf Parkplätze für Kurz- und Langzeitparker zur Verfügung. Der Flughafen Friedrichshafen empfiehlt, die Parkplätze online zu buchen. So können Reisende einen günstigeren Tarif ergattern und sparen sich die mühsame Suche nach einem freien Platz. Auf allen Parkplätzen sind außerdem Kofferwagen zu finden. Ein- und Ausfahren funktioniert über einen QR-Code

Parken am Flughafen Friedrichshafen: Die Kurz- und Langzeitparkplätze

Auf dem Flughafen Friedrichshafen gibt es insgesamt drei Kurz- und Langzeitparkplätze. Der wohl komfortabelste ist der Parkplatz P1. Von dort aus ist man in zwei Minuten am Terminal. Laut der Webseite des Flughafens soll der Parkplatz sowohl für kurze Geschäftsreisen als auch für Langzeittrips geeignet sein.

Parkplatz P1: Die Tarife im Überblick

Maximaler Tagessatz: 32 Euro (gleicher Tarif an Folgetagen)

Tagessatz nach fünf Tagen: 12 Euro

Tagessatz nach 14 Tagen: 10 Euro

Tagessatz nach 21 Tagen: 5 Euro

Stundensatz: 4 Euro (Jede weitere Stunde 2,50 Euro)

Mit drei Minuten Gehzeit zum Terminal ist auch der zweite Lang- und Kurzzeitparkplatz P3 ganz in der Nähe des Terminals. Der P3 soll laut Angaben des Flughafens ein guter Parkplatz für Kurzreisen von bis zu drei Tagen sein.

Parkplatz P3: Die Tarife im Überblick

Maximaler Tagessatz: 26 Euro (gleicher Tarif an Folgetagen)

Tagessatz nach vier Tagen: 12 Euro

Tagessatz nach sieben Tagen: 7 Euro

Tagessatz nach 14 Tagen: 5 Euro

Stundensatz: 4 Euro (jede weitere Stunde 2 Euro)

Der Parkplatz P7 ist laut Flughafen-Webseite ein „echter Allrounder“. Mit fünf Minuten Gehzeit zum Terminal ist der Parkplatz etwas weiter weg, aber dafür günstig für Kurzzeitparker und ist leicht über die B30 zu erreichen. Der P7 ist der einzige Parkplatz, für den man keinen QR-Code braucht, man kann klassisch durch eine Schranke auf den Parkplatz fahren. Der Parkplatz ist außerdem videoüberwacht, bei der Buchung muss man sein Kennzeichen eingeben.

Parkplatz P7 „Allround“: Die Tarife im Überblick

Maximaler Tagessatz: 20 Euro (Jeder weitere Tag 20 Euro)

Stundensatz: 3 Euro (Jede weitere Stunde 1,50 Euro)

Parken am Flughafen Friedrichshafen: Der Langzeitparkplatz

Wer auf eine längere Reise geht, sollte sich einen Platz auf dem Parkplatz P4 reservieren. Der Langzeitparkplatz ist groß und in knapp acht Minuten ist man zu Fuß am Terminal.

Parkplatz P4: Die Tarife im Überblick

Maximaler Tagessatz: 24 Euro (gleicher Tarif an Folgetagen)

Tagessatz nach vier Tagen: 8 Euro

Tagessatz nach sieben Tagen: 5 Euro

Tagessatz nach 16 Tagen: 3 Euro

Parken am Flughafen Friedrichshafen: Der Kurzzeitparkplatz „Kiss and Fly“

Der Parkplatz P2 liegt direkt vor dem Terminal und ist damit ideal für Bringer und Abholer. Die ersten 15 Minuten sind kostenlos, danach gilt der Stunden oder Tagestarif.

Parkplatz P2 „Kiss and Fly“: Die Tarife im Überblick

Stundensatz: 5 Euro (Jede weitere Stunde 3 Euro)

Tagessatz: 43 Euro (gleicher Tarif an Folgetagen)

Der Flughafen Friedrichshafen: Die Flugziele diesen Sommer

Der Flughafen Friedrichshafen zählt zu den beliebtesten Flughäfen Süddeutschlands. Auf dem Sommerflugplan stehen dieses Jahr Urlaubsorte wie Antalya in der Türkei, die griechische Insel Rhodos und sogar den Badeort Hurghada in Ägypten. Doch auch Abenteurer kommen auf ihre Kosten. Vom Bodensee-Airport starten auch spektakuläre Rundflüge über die Alpen oder den Bodensee.