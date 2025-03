Von Ex-Snowboarder bis OneCoin-Betrügerin: Das sind die aktuellen FBI's Most Wanted

Berühmt-berüchtigt: Während Zweiteres zweifelsohne auf alle auf der Liste genannten Personen zutrifft, haben manche es auf ihrem Weg dorthin auch zu einiger Berühmtheit geschafft. Kurios: Die meistgesuchte Frau Amerikas (und wahrscheinlich der Welt) kommt aus Baden-Württemberg. Zudem gab es kürzlich einen ungewöhnlichen Neuzugang auf der Liste. Wir stellen die aktuelle Besetzung vor - und ihre vermeintlichen Taten.

Die offizielle Liste (Ten Most Wanted Fugitives, Deutsch: Die zehn meisgesuchten flüchtigen Verbrecher) veröffentlicht das FBI auf der eigenen Website. Die Liste ändert sich regelmäßig, denn immer wieder werden auch Kriminelle von der Liste gefasst. So etwa erst am 30. Januar, als die Einsatzkräfte Arnoldo Jimenez in Mexiko aufgriffen, der seit dem 8. Mai 2019 auf der Liste stand. Er soll seine Frau am Tag nach ihrer Hochzeit getötet haben.

FBI Most Wanted: "Krypto-Queen" Ruja Ignatova

Icon Vergrößern Ruja Ignatova wird gesucht wegen mutmaßlichen Betrugs in Milliardenhöhe. Sie soll mit der erfundenen Kryptowährung OneCoin Anleger weltweit um ihr Geld gebracht haben. Seit dem 25. Oktober 2017 ist sie untergetaucht. Für Hinweise, die zu ihrer Verhaftung führen, lobt das FBI bis zu fünf Millionen Dollar Belohnung aus. Foto: LKA NRW Icon Schließen Schließen Ruja Ignatova wird gesucht wegen mutmaßlichen Betrugs in Milliardenhöhe. Sie soll mit der erfundenen Kryptowährung OneCoin Anleger weltweit um ihr Geld gebracht haben. Seit dem 25. Oktober 2017 ist sie untergetaucht. Für Hinweise, die zu ihrer Verhaftung führen, lobt das FBI bis zu fünf Millionen Dollar Belohnung aus. Foto: LKA NRW

Sie gilt als die meistgesuchte Frau der Welt. Denn hinter ihr ist nicht nur das FBI, sondern auch Interpol her. Ignatova gilt als Kopf und Gesicht von OneCoin, einem milliardenschweren Betrug mit Kryptowährungen, mit dem sie Kleinanlegerinnen und - anleger auf der ganzen Welt um Erspartes gebracht haben soll. Sie gilt seit dem 25. Oktober 2017 als untergetaucht.

Das Letzte, was über ihren Aufenthaltsort bekannt ist, dass die gebürtige Rumänin am Flughafen in Athen von zwei Männern empfangen wurde, die Russisch sprachen. Seitdem kommen die Ermittler nur schwer voran - einzelne Neuigkeiten kommen aber immer wieder ans Licht. Übrigens: Ignatova begann ihre kriminelle Karriere im Allgäu und wuchs in Baden-Württemberg auf.

FBI Most Wanted: Ryan James Wedding

Icon Vergrößern Ryan James Wedding wird wegen mutmaßlichen Drogenhandels im großen Stil aus Südamerika nach Kanada und in die USA gesucht. Zudem soll er in mehrere Morde im Zusammenhang mit Drogenschmuggel verwickelt sein. Für Hinweise, die zu seiner Verhaftung führen, lobt das FBI zehn Millionen Dollar Belohnung aus. Foto: FBI Screenshot (7.3.25) Icon Schließen Schließen Ryan James Wedding wird wegen mutmaßlichen Drogenhandels im großen Stil aus Südamerika nach Kanada und in die USA gesucht. Zudem soll er in mehrere Morde im Zusammenhang mit Drogenschmuggel verwickelt sein. Für Hinweise, die zu seiner Verhaftung führen, lobt das FBI zehn Millionen Dollar Belohnung aus. Foto: FBI Screenshot (7.3.25)

Dieser Name ist noch recht neu auf der Liste - und hat einen ungewöhnlichen Werdegang hinter sich. Wedding trat nämlich 2002 in Salt Lake City als Snowboarder für Kanada bei den Olympischen Spielen an. Heute soll er tief im internationalen Drogenschmuggel verwurzelt sein - und auch mehrere Morde in Auftrag gegeben haben.

Icon Vergrößern Ein Foto der Fahndungsausschreibung des kanadischen Ex-Olympioniken. Foto: Damian Dovarganes Icon Schließen Schließen Ein Foto der Fahndungsausschreibung des kanadischen Ex-Olympioniken. Foto: Damian Dovarganes

Wedding wird dem berüchtigten Sinaloa-Kartell zugeordnet. Das mexikanische Kartell wurde lange Zeit vom berüchtigten Drogenboss Joaquin Guzmán Loera - besser bekannt unter dem Spitznamen "El Chapo" - geleitet. Dieser erlangte unter anderem mit mehreren spektakulären Gefängnisausbrüchen internationale Bekanntheit.

FBI setzt Kopfgeld in Höhe von zehn Millionen Dollar auf Wedding aus

Das Kopfgeld auf Hinweise, die zur Festnahme von Wedding führen, hat das FBI jüngst nochmals erhöht: Auf stolze zehn Millionen Dollar. Eine FBI-Ermittlerin sagte, Wedding sei vom „Fahren im Pulverschnee bei den Olympischen Spielen zum Verteilen von Kokainpulver auf den Straßen der USA und Kanadas übergegangen“.

Wedding soll auch unter den Namen „El Jefe“, „Giant“ und „Public Enemy“ bekannt sein, so das FBI auf der Fahndungsausschreibung. Er wird in Mexiko oder einem anderen lateinamerikanischen Land vermutet und soll dort unter dem Schutz des Kartells leben.

FBI Most Wanted Liste: Diese Menschen zählen zu den meistgesuchten Verbrechern

