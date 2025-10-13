Halloween im Europapark 2025: Grusel-Spaß für Familien und Horror-Experience für Hartgesottene

Deutschlands größter Freizeitpark feiert wieder die gruseligste Zeit des Jahres. Der Europapark in Rust (Baden-Württemberg) wartet 2025 zu Halloween mit mehreren besonderen Highlights auf. Sowohl Familien mit Kindern, als auch taffe Grusel-Fans kommen hier auf ihre Kosten. Alle Infos zu Halloween im größten Freizeitpark Deutschlands:

Für Familien mit Kindern hat der Europapark sich an Halloween ein besonderes Programm ausgedacht. Foto: Europa-Park GmbH & Co Mack KG

Halloween im Europapark für die ganze Familie

Wer mit seiner Familie und den Kindern Halloween im Freizeitpark feiern möchte, ist im Europapark richtig. Neben den üblichen Achterbahnen und Fahrgeschäften hat das Team des Europaparks für Ende Oktober und Anfang November eine stimmungsvolle herbstliche Kulisse aufgebaut.

Überall im Park erzeugen 100.000 Herbstblumen, 15.000 Chrysanthemen, 6.000 Maispflanzen und 3.000 Strohballen eine einladende, schaurig-schöne Atmosphäre. Unglaubliche 180.000 Kürbisse - die danach an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet oder an Tiere verfüttert werden - liefern das perfekte Halloween-Flair. Dazu treiben Vampire, Geister, Hexen und Kobolde ihr Unwesen.

Europapark gestaltet Fahrgeschäfte zu Halloween um

Passend zu Halloween wird das Rundfahrgeschäft „Koffiekopjes“ mit Blitzen und Gruselmusik zu „Griezelkopjes“ und so die Fahrt zu einem ganz besonderen, gruseligen Erlebnis. Schaurige Dekorationen verwandeln auch das rasante spanische Kutschenkarussell „Feria Swing“ in einen furchteinflößenden „Flug der Vampire“. Im „Castello dei Medici“ werden die Gäste ganzjährig in Gondeln durch das Geisterschloss gefahren, überall sind gespenstische Stimmen und schaurige Gestalten zu sehen.

Ein fesselndes Highlight für die wagemutigen Abenteurer unter den Gästen ist das Tages-Maze neben „WODAN – Timburcoaster“. In dem Gruselhaus lauern furchterregende Darsteller in den Schatten, bereit dazu, den Besuchern einen Schauer über den Rücken zu jagen. Zudem sind „Pegasus - die YoungStar Achterbahn“, „Matterhorn-Blitz“ und „Fluch der Kassandra“ als VR-Spektakel geöffnet.

Für die kleinen Geister und Gespenster öffnet sich im französischen Themenbereich das Tor zum Halloween-Dorf, indem schrecklich-schöne Überraschungen darauf warten, entdeckt zu werden. Ein Platz voller gespenstiger Halloween-Momente, der die jungen Herzen höherschlagen lässt.

Diese Shows gibt es an Halloween im Europapark

Für schrecklich-schöne und familiengerechte Unterhaltung sorgen die verschiedenen Shows, die rund um Halloween im Europapark stattfinden. . Ob tanzende Skelette, geheimnisvolle Hexen oder andere düstere Gestalten – hier ist Gänsehaut garantiert:

„SPOOK ME!“ 2 - Das Europapark-Musical: Vom 20. September bis 2. November 2025 findet nach dem Erfolg des ersten Teils dieses Halloween erneut ein 45-minütiges Musical statt. Lassen Sie sich in die geheimnisvolle Welt rund um das Geisterschloss hineinziehen.

Auch der erste Teil von „SPOOK ME“ ist 2025 zurück: Ebenfalls vom 20. September bis 2. November 2025 können Besucher die magische Geschichte rund um das Geisterschloss, Prinz Tao, Lilly, König Borbar und die finstere Fee Isperia erleben.

Knochenklang – Das Puppen-Grusical: Bei dieser besonderen Show erwartet die Zuschauer vom 27. September bis 2. November 2025 eine verrückte Geisterwelt. Mitten im Geschehen: Eine besondere Drehorgel, tanzende Marionetten und eine große Portion Gruselspaß! Dauer: 20 Minuten

Shows wie diese gibt es an und um Halloween im Europapark so einige. Foto: Europa-Park GmbH & Co Mack KG

Ed‘s Halloween Parade (nur für Gruselfans): Wenn die Dämmerung einbricht, macht die Halloween-Parade vom 27. September bis 2. November 2025 den Park unsicher. Hexen, Geisterpiraten und eine Riesenspinne lauern bei der Gruselparade den Besuchern auf. Zu bewundern gibt es zudem prächtige Paradewagen, tolle Kostüme und großartige Musik. Dauer: 20 Minuten.

Hellfire Fountains: Ein Sound, der den See vibrieren lässt. Wasserfontänen, die in die Höhe schnellen. Lodernde Flammen, die sich ihren Weg über das Wasser bahnen. Laser in brennenden Farben durchziehen die Luft: Heiß, laut und wild erwartet Besucher des Europaparks die Show Hellfire Fountains. Hier vereinen sich vom 5. Oktober bis 9. November 2025 die Elemente in einer atemberaubenden Show.

Die aufwendig inszenierte Eisshow „Supr‘ice presents The Vampire Circus on Ice“

Das ist für hartgesottene Gruselfans in Deutschlands größtem Freizeitpark geboten

Doch nicht nur Familien und Kinder, auch hartgesottene Gruselfans kommen an Halloween im Europapark auf ihre Kosten. Wann sind die Horror Nights im Europapark? 2025 findet erneut das Traumatica-Festival of Fear vom 24.09. bis zum 08.11.2025 Freitag bis Sonntag, an ausgewählten Donnerstagen sowie an Halloween (31.10.) statt.

Im Europapark kommen an Halloween auch taffe Grusel-Fans auf ihre Kosten. Foto: Europa-Park GmbH & Co Mack KG

Das mehrfach preisgekrönte Gruselspektakel treibt selbst den furchtlosesten Besuchern den Angstschweiß auf die Stirn. Sieben Horror-Attraktionen und über 150 furchteinflößende Darsteller und Artisten sorgen wieder für Albträume.

Das Traumatica ist eine Voll-Kontakt-Grusel-Experience, bei der die Gäste auch angefasst werden. Das Erlebnis findet zu teilen in Gruppen und auch alleine statt. Dabei jagen die Kreaturen von Traumatica - Hexen, Ghouls und Kettensägen schwingende Clowns - die Gäste durch das Horror-Event. Die wichtigsten Eckdaten:

Termine: Vom 24.09.2025 bis zum 08.11.2025 in Rust

Ort: Auf dem Traumatica Gelände im Europa-Park Erlebnis-Resort

Einlass: 18:15 Uhr (Einlassbereich Traumatica-Event), 19:00 Uhr (Traumatica-Eventgelände), 22:30 Uhr (Eden Manor), 23:00 Uhr (The Forbidden Club)

Uhrzeit: Von 19:00 bis 23:30 Uhr (Traumatica-Event), 00:30 Uhr (VIP Experience FEAR Inc.)

Alter: Ab 16 Jahren (Traumatica-Event), ab 18 Jahren (VIP Experience FEAR Inc., The Forbidden, Eden Manor)

Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.

„Traumatica“, „VIP Experience Fear“, „Eden Manor“ und Tanzclub „The Forbidden“

Wer nach dem Traumatica-Event noch nicht genug hat, kann sich noch bei der VIP Experience FEAR Inc. ängstigen. Jeden Freitag und Samstag öffnet dort auch die exklusive Mystery Experience „Eden Manor“. Das Avantgarde Unterhaltungstheater ist ein immersives Erlebnis, in privater und exklusiver Atmosphäre. Es überrascht mit einer beeindruckenden Mischung aus theatralischen, interaktiven Elementen und akrobatisch, sinnlichen Choreografien.

Anschließend ist der Grusel-Abend immer noch nicht vorbei. Zu Beats, die unter die Haut gehen, Drinks, die die Toten wieder zum Leben erwecken, kann man immer freitags und samstags in der neuen Club-Location THE FORBIDDEN noch bis tief in die Nacht tanzen!

Der Europapark wartet an Halloween mit bis zu 180.000 Kürbissen auf. Foto: Europa-Park GmbH & Co Mack KG

Preise für den Europapark und Traumatica an Halloween

Europapark-Ticket (Online) für Erwachsene an Halloween: 52 Euro

Europapark-Ticket (Kasse vor Ort) an Halloween:

Europapark-Ticket (Online) für Kinder bis 12 Jahre an Halloween: 44 Euro

Europapark-Ticket (Kasse vor Ort) an Halloween: je 10 Euro Aufpreis auf das Online-Ticket

Traumatica-Ticket an Halloween: 52 Euro

Traumatica - Festival of Fear VIP Experience FEAR-Event-Ticket: 319 Euro (ausverkauft)

The Forbidden Club-Ticket zur After Hour: 10 Euro

Parkplatz-Ticket an Halloween: 10 Euro