Das Erwin Hymer Museum in Bad Waldsee - Ein Traum für Oldtimer-Fans und Wohnwagen-Liebhaber

Wie und wohin will der Mensch unabhängig von festen Unterkünften reisen? Welche Sehnsüchte ziehen ihn in die Welt? Was waren und sind die Traumrouten und Ziele? Anmutig und lebendig gestaltet präsentiert das Erwin Hymer Museum die Welt des mobilen Reisens. Das rund 10.000 Quadratmeter große Gebäude ist auf zwei Etagen ein Museum für Kulturgeschichte und Technik. Aus dem Blickwinkel des Reisenden werden sowohl der kulturhistorische Hintergrund als auch die technologische Entwicklung des mobilen Reisens betrachtet.

Diese Fahrzeuge gibt es im Erwin Hymer Museum in Bad Waldsee

Der Fundus des Museums, bestehend aus der Sammlung Erwin Hymers, Schenkungen und Dauerleihgaben und umfasst aktuell etwa 250 Fahrzeuge - Reisemobile, Wohnanhänger, Campingbusse, Autos und Zweiräder - verschiedenster Baujahre und Hersteller. Das älteste Exponat ist ein historischer Schäferkarren aus dem Jahre 1850, das jüngste eine aktuelle Reisemobilstudie. Die ausgestellten Fahrzeuge wechseln nach Angabe des Museums selbst ständig.

Unter anderem sind im Erwin Hymer Museum diese Fahrzeuge ausgestellt:

AIRSTREAM 31`SOVEREIGN OF THE ROAD 1969, USA

AUSTERMANN Knospe, 1961, D

BOGASCH, Eigenbau, 1986, DDR

CAR CRUISER, 1932, GBDETHLEFFS, Wohnauto, 1931, D

COVENTRY, Knight 49, 1949, GB

ERIBA, Prototyp „Ur Troll“, 1957, D

Hymer VisionVenture Studie, 2019, D

KNAUS, Schwalbennest, 1961, D

NAGETUSCH, Brillant, 1963, DDR

PIEPER W 360, Eigenbau, 1986, DDR

SCHÄFER Suleica G 500, 1970, D

SPORTBERGER Land-Yacht L6, 1953, D

Das Erwin Hymer Museum: Anfahrt, Stellplatz und Übernachten

Das Erwin Hymer Museum in Bad Waldsee liegt im Herzen von Oberschwaben, zwischen Ulm und Friedrichshafen, direkt an der B30. Das Museum verfügt über mehr als 600 kostenfreie Besucherparkplätze für den Aufenthalt im Museum, im Museumsrestaurant „Caravano“.

Wer einen Stellplatz für sein Wohnmobil sucht, findet den direkt am Erwin Hymer Museum. Hier gibt es Parkplätze in entsprechender Größe für Reisemobile und Wohnwagengespanne. Reisemobil-Stellplätze mit Servicestation und zum Übernachten finden Sie in Bad Waldsee an der Waldsee-Therme.

Veranstaltungen im Erwin Hymer Museum

2025 gibt es im Erwin Hymer Museum mehrere besondere Ausstellungen und Veranstaltungen. Hier die wichtigsten Veranstaltungen:

Sonderausstellung „Viva Casanova! – Reisen im Rausch des Rokoko“: Niemand ist heute so bekannt für seine Verführungskünste und Frauengeschichten wie Giacomo Casanova. Dabei hat er weit mehr zu erzählen. Er war Akademiker, Literat, Philosoph, Mystiker und vieles andere. Vor allem aber war er ein Reisender. Anlässlich Casanovas 300. Geburtstages begibt sich die Sonderausstellung im Erwin Hymer Museum weit zurück in die Vergangenheit und zeigt, wie es war, im Rokoko mit der Kutsche durch Europa zu reisen.

Vintage Camper Days vom 8. bis 10. August 2025 am Erwin Hymer Museum: Bei den Vintage Camper Days verwandelt sich das Außengelände des Erwin Hymer Museums in einen historischen Campingplatz. Beim Oldtimer-Camping kann jeder kommen, egal ob mit Zelt, Wohnwagen, Reisemobil oder Campingbus. Im Mittelpunkt stehen die Fahrzeuge und das gemütliche Beisammensein. Highlight der Veranstaltung ist das große Barbecue am Samstagabend. Gebühr für Teilnehmer und Fahrzeug: 149 Euro und 50 Euro für jede weitere mitreisende Person.

Schwäbische Klassik Sterne: Die Reihe “Schwäbische Klassik Sterne” ist mit gleich zwei Konzerten zu Gast im Erwin Hymer Museum. Am 24. Septmeber steht am Nachmittag das berühmte musikalische Märchen “Peter und der Wolf” auf dem Programm. Im Abendkonzert wird es klassisch zugehen, wenn neben einer der strahlendsten Mozart-Sinfonien, der “Haffner-Sinfonie”, und der so genannten “Klassischen Sinfonie” von Sergej Prokofiev dessen “Peter und der Wolf” in einer Erwachsenen-tauglichen und pointierten Version von Lutz Schumacher auf dem Programm steht.

Ferien-Workshops: Zahlreiche Ferien-Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, vom Comiczeichnen, über Basteln bis zu Theater-Kursen bilden das Programm im Erwin Hymer Museum in den Ferien.

Benzin und Koffein: Benzin und Koffein am Erwin Hymer Museum ist ein Fahrzeugtreffen, das offen für Fahrzeuge aller Marken und aus jedem Baujahr ist. Egal ob Oldtimer, Sportwagen, Supercar, Youngtimer, US-Car oder kommende Klassiker von übermorgen. Es findet 2025 noch am 27. Juli, am 31. August, 28. September und am 26. Oktober jeweils von 11 bis 14 Uhr statt.

Die Öffnungszeiten des Museums

Wann hat das Erwin Hymner Museum bei Bad Waldsee geöffnet? Das Museum ist jede Woche von Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Am Montag ist Ruhetag(ausgenommen an Feiertagen). Am 24. Dezember und am 31. Dezember bleibt das Museum geschlossen.

Preise und Eintritt im Erwin Hymer Museum

Das sind die Eintrittspreise für einen Besuch im Erwin Hymer Museum:

Erwachsene: 14 Euro

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt

Schüler, Studierende und Azubi über 18 Jahre: 7,50 Euro

Menschen mit Behinderung: 13 Euro (für Begleitpersonen ist der Eintritt frei)

Gruppen von Erwachsenen zahlen ab 10 Personen pro Person 13 Euro

Jahreskarte: 35 Euro

Im Eintrittspreis sind Führungen nicht enthalten.

Für Veranstaltungen und Sonderausstellungen können andere Eintrittspreise gelten.