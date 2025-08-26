Logo all-in.de
Einbruch in Apotheke in Wangen im Allgäu scheitert

Wangen

Einbruchsversuch in Apotheke verursacht Sachschaden

Ein Unbekannter versuchte in der Nacht in eine Apotheke in der Gegenbaurstraße einzubrechen. Der Täter scheiterte am Fenstereinbruch.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Ein unbekannter Täter hat versucht in eine Apotheke in Wangen einzubrechen. (Symbolbild)
    Ein unbekannter Täter hat versucht in eine Apotheke in Wangen einzubrechen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Oliver Berg

    Ein Einbruchsversuch in Wangen richtete mehrere hundert Euro Schaden an. Laut Polizei versuchte ein Unbekannter, in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Apotheke in der Gegenbaurstraße einzudringen. Trotz gewaltsamen Aufbrechens eines Fensters gelang der Zugang aufgrund einer technischen Sperre nicht.

    Einbruchsalarm in Wangen

    Ein Einbruchsalarm informierte die Polizei um 4.45 Uhr. Beamte fanden das beschädigte Fenster vor. Der Täter entkam offenbar unerkannt. Die Suche nach dem Einbrecher läuft noch. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen meldet man an das Polizeirevier Wangen.

    Die Polizei ermutigt zur Meldung jeder verdächtigen Wahrnehmung. Maßnahmen zur Tatortabsicherung haben Schlimmeres verhindert. Zwischenfälle in der Gegend könnten im Zusammenhang stehen.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

