Einbruchsversuch in Apotheke verursacht Sachschaden

Ein Einbruchsversuch in Wangen richtete mehrere hundert Euro Schaden an. Laut Polizei versuchte ein Unbekannter, in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Apotheke in der Gegenbaurstraße einzudringen. Trotz gewaltsamen Aufbrechens eines Fensters gelang der Zugang aufgrund einer technischen Sperre nicht.

Einbruchsalarm in Wangen

Ein Einbruchsalarm informierte die Polizei um 4.45 Uhr. Beamte fanden das beschädigte Fenster vor. Der Täter entkam offenbar unerkannt. Die Suche nach dem Einbrecher läuft noch. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen meldet man an das Polizeirevier Wangen.

Die Polizei ermutigt zur Meldung jeder verdächtigen Wahrnehmung. Maßnahmen zur Tatortabsicherung haben Schlimmeres verhindert. Zwischenfälle in der Gegend könnten im Zusammenhang stehen.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.