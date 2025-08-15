Diebstähle und Hausfriedensbruch: Unbekannter Täter steigt in Hofladen und Gaststätte ein

Der Polizeiposten Tettnang wegen mehrerer Diebstahlsdelikte und Hausfriedensbruch in Kressbronn. Am Mittwochabend verschaffte sich ein unbekannter Mann gegen 21 Uhr Zutritt zu einem Hofladen in der Wangener Straße und entwendete einen dreistelligen Bargeldbetrag. Kurz darauf kletterte er am Bahnhofsplatz über einen Zaun, um widerrechtlich auf das Gelände einer Gaststätte zu gelangen. Der Versuch, in das Lokal einzudringen, blieb erfolglos.

Kressbronn: Polizei vermutet Zusammenhang

Die Polizei schließt einen Zusammenhang mit einem weiteren Diebstahlsversuch desselben Tages nicht aus. Am Mittwochmorgen stieg der mutmaßlich selbe Täter in eine Bäckerei in der Storchenstraße ein. Dort entwendete er einen kleinen Geldbetrag. Zeugen beschreiben den Mann als etwa 30 bis 40 Jahre alt, mit schlanker Statur und schulterlangem, ungepflegtem Haar. Bekleidet war er mit einem hellen Langarmhemd, einer langen Hose und hellen Schuhen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter. Hinweise nimmt der Polizeiposten Tettnang unter der Telefonnummer 07542/9371-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.