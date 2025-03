Das sind die 7 größten Fußball-Stadien in Baden-Württemberg

Bedeutende Vereine - bedeutende Stadien. Beides gibt es in Baden-Württemberg zu Hauf. Unsere Redaktion hat die sieben größten Fußballstadien des Bundeslandes herausgesucht. Auf Platz eins liegt - genau wie man erwarten würden - die MHPArena in der Hauptstadt Stuttgart. Es gibt jedoch einige weitere Stadien, die ebenfalls über eine beachtliche Zahl an Publikumsplätzen verfügen. Das sind sie.

1. MHPArena Stuttgart

Das größte Fußballstadion des Bundeslandes Baden-Württemberg ist die MHPArena in Stuttgart. Hier ist die Bundesliga-Mannschaft, der VfB Stuttgart, beheimatet. Im Jahr 1933 wurde der Bau der Arena beendet, zahlreiche Erweiterungen folgten. Platz haben 60.058 Personen, für die Spielerinnen und Spieler steht eine Rasenfläche von 105 mal 68 Meter bereit. Auch Leichtathletik- und Football-Meisterschaften finden dort statt.

Die Spielstätte ist auch unter dem Namen Neckarstadion bekannt. Diesen trug sie von 1949 bis 1993. Der heutige Name, MHPArena, geht auf das Unternehemen MHP Management- und IT-Beratung von Mischke, Hofmann und Parnter zurück, das sich die Namensrechte bis 2033 gesichert hat.

Kapazität: 60.058 Plätze

Heimatverein: VfB Stuttgart

Eröffnung: 1933

Ort: Stuttgart, Neckarpark, Stadtbezirk Bad Cannstatt

Icon Vergrößern Das größte Stadion Baden-Württembergs ist die MHPArena in Stuttgart. Foto: IMAGO / imagebroker Icon Schließen Schließen Das größte Stadion Baden-Württembergs ist die MHPArena in Stuttgart. Foto: IMAGO / imagebroker

2. Europa-Park Stadion Freiburg

Der Name lässt vermuten, dass das Europa-Park Stadion direkt neben dem gleichnamigen Freizeitpark liegt. Dem ist aber nicht so. Das Europa-Park Stadion liegt im Stadtteil Brühl neben dem Flugplatz der Stadt Freiburg und ist nach seinem Sponsor benannt. Ein weiterer Rufname ist Moosstadion und stellt einen lokalen Bezug zum angrenzenden Stadtteil dar.

Das Stadion wurde 2021 fertiggestellt und ist seither die Heimspielstätte des SC Freiburg. 34.700 Personen haben darin Platz.

Kapazität: 34.700 Plätze

Heimatverein: SC Freiburg

Eröffnung: 2021

Ort: Freiburg, Stadtteil Brühl, neben dem Flugplatz

Icon Vergrößern Das zweitgrößte Fußballstadion Baden-Württembergs wird vom Europa-Park gesponsert. Foto: IMAGO / Steinsiek.ch Icon Schließen Schließen Das zweitgrößte Fußballstadion Baden-Württembergs wird vom Europa-Park gesponsert. Foto: IMAGO / Steinsiek.ch

3. Wildparkstadion Karlsruhe

Seit 1955 steht das Wildparkstadion im Karlsruher Hardtwald. Es bildet den Mittelpunkt einer größeren Anlage mit mehreren Übungsplätzen und ersetzte damals den alten FC-Phönix-Sportplatz, der 1921 errichtet wurde. Beherbergte es damals noch 55.000 Plätze, haben heute - nach mehreren Umbaumaßnahmen und geänderten Vorschriften - lediglich 34.302 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz. Während vor nicht allzu langer Zeit noch Veranstaltungen abseits von Fußball stattfanden, wurde das Wildparkstadion zwischen 2018 und 2023 zu einem reinen Fußballstadion umgebaut.

Seinen Namen trägt es wegen seines Sponsors BBBank Wildpark noch bis mindestens 2026.

Kapazität: 34.302 Plätze

Heimatverein: Karlsruher SC

Eröffnung: 1955

Ort: Karlsruhe, Hardtwald

Icon Vergrößern Im Wildparkstadion ist der Karlsruher SC beheimatet. Es ist das drittgrößte Stadion Baden-Württembergs. Foto: IMAGO / Sportfoto Rudel Icon Schließen Schließen Im Wildparkstadion ist der Karlsruher SC beheimatet. Es ist das drittgrößte Stadion Baden-Württembergs. Foto: IMAGO / Sportfoto Rudel

4. PreZero Arena Sinsheim

Auch die PreZero Arena in Sinsheim verdankt ihren Namen ihrem Sponsor PreZero, ein Umweltdienstleister im Bereich der Abfallwirtschaft. Ursprünglich hieß sie aufgrund ihrer Lage in der Metropolregion Rhein-Neckar-Arena und wird auch heute noch so genannt. Eröffnet wurde sie im Jahr 2019 und beheimatet seitdem auch den Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim. Allerdings liegt die Arena nicht im Stadtteil Hoffenheim sondern im Süden Sinsheims.

30.150 Personen haben in der PreZero Arena Platz (23.400 Sitz-, 6750 Stehplätze).

Kapazität: 30.150 Plätze

Heimatverein: TSG 1899 Hoffenheim

Eröffnung: 2009

Ort: Sinsheim-Süd

Icon Vergrößern In der PreZero Arena in Sinsheim ist Platz für bis zu 30.150 Menschen. Foto: IMAGO / imagebroker Icon Schließen Schließen In der PreZero Arena in Sinsheim ist Platz für bis zu 30.150 Menschen. Foto: IMAGO / imagebroker

5. Carl-Benz-Stadion Mannheim

Das fünftgrößte Fußballstadion Baden-Württembergs ist nach dem Erfinder des Automobils, Carl Benz, benannt. Es umfasst 24.302 Publikumsplätze, davon 13.579 Sitz- und 10.723 Stehplätze. Heimatverein ist der SV Waldhof Mannheim, sein erstes Spiel trug er dort nach der Eröffnung im Jahr 1994 aus. 2008 spielte auch die TSG 1899 Hoffenheim in der Hinrunde der Bundesliga neun Heimspiele im Carl-Benz-Stadion.

Kapazität: 24.302 Plätze

Heimatverein: SV Waldhof Mannheim

Eröffnung: 1994

Ort: Mannheim, Oststadt

Icon Vergrößern Das fünftgrößte Stadion Baden-Württembergs - das Carl-Benz-Stadion - ist nach dem Erfinder des Autos benannt. Foto: IMAGO / Arnulf Hettrich Icon Schließen Schließen Das fünftgrößte Stadion Baden-Württembergs - das Carl-Benz-Stadion - ist nach dem Erfinder des Autos benannt. Foto: IMAGO / Arnulf Hettrich

6. Dreisamstadion Freiburg

In Freiburg liegen gleich zwei der größten Fußballstadien Baden-Württembergs. Neben dem Europa-Park Stadion befindet sich dort - im östlichen Stadtteil Waldsee - nämlich auch das Dreisamstadion. Nachdem die Erste Mannschaft des SC Freiburg 2021 in das Europa-Park Stadion umzog, sind die Zweite Mannschaft sowie die Frauen des SC Freiburg im Dreisamstadion beheimatet.

24.000 Personen haben dort Platz, den Spielerinnen und Spielern stehen 101 mal 68 Meter Fläche zur Verfügung. Seinen Namen trägt das Dreisamstadion wegen des Flusses, der an der Nordseite des Stadions verläuft.

Kapazität: 24.000 Plätze

Heimatverein: SC Freiburg II, SC Freiburg Frauen

Eröffnung: 1955

Ort: Freiburg, Stadtteil Waldsee

Icon Vergrößern In Freiburg stehen gleich zwei der größten Stadien Baden-Württembergs. Das Dreisamstadion ist eines davon. Foto: IMAGO / Steinsiek.ch Icon Schließen Schließen In Freiburg stehen gleich zwei der größten Stadien Baden-Württembergs. Das Dreisamstadion ist eines davon. Foto: IMAGO / Steinsiek.ch

7. Donaustadion Ulm

Ebenfalls nach einem Fluss benannt ist das Donaustadion in Ulm. Mit 17.400 Plätzen belegt das Stadion Platz sieben der größten Stadien Baden-Württembergs. Dafür ist es wohl das älteste der sieben. Es wurde 1925 eröffnet und beheimatet seitdem den Fußballverein SSV Ulm 1846. Die Anlage war die erste ihrer Art in Süddeutschland.

Das Donaustadion liegt nur unweit der Ulmer Innenstadt, zu Fuß sind es etwa 20 Minuten.

Kapazität: 17.400 Plätze

Heimatverein: SSV Ulm 1846

Eröffnung: 1925

Ort: Ulm, Stadionstraße

Icon Vergrößern Das Donaustadion in Ulm ist das erste seiner Art in Süddeutschland. Es wurde vor 100 Jahren eröffnet. Foto: IMAGO / Markus Endberg Icon Schließen Schließen Das Donaustadion in Ulm ist das erste seiner Art in Süddeutschland. Es wurde vor 100 Jahren eröffnet. Foto: IMAGO / Markus Endberg

