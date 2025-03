Abenteuer im Sattel! 7 der schönsten Mountainbike-Touren in Baden-Württemberg

Rauf auf den Sattel und raus in die Natur! Das denkt sich jetzt, wo der Frühling naht, sicherlich der ein oder andere Radfahrer. Besonders Mountainbiken erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Deshalb gibt es in Deutschland auch haufenweise schöne Mountainbike-Touren. Zum Beispiel im Allgäu - hier finden Sie Tipps zu sieben Mountainbike-Touren im Allgäu.

Doch auch andere Bundesländer warten mit spektakulären Mountainbike-Strecken auf. Wir zeigen heute sieben Mountainbike-Touren in Baden-Württemberg, die Radfahrer mit berühmten Sehenswürdigkeiten, atemberaubenden Ausblicken und genialen Trails locken:

Sieben schöne Mountainbike-Touren in Baden-Württemberg im Überblick

Heiligenberg-Tour bei Heidelberg

2-Seen-Tour im Schwarzwald

Teltschikturm-Tour im Odenwald

MTB-Rundstrecke BIKELÄND rund um Eberbach

Paradies-Tour im Landkreis Heilbronn

Freiburg-Trail-Tour zum Schauinsland

Hirschkopf-Trailtour bei Baiersbronn

Heiligenberg-Tour bei Heidelberg

Distanz: 24,3 Kilometer

Dauer: 3 Stunden, 30 Minuten

Höhenmeter: 1055 Meter

Schwierigkeit: schwer

Diese Mountainbike-Tour führt von Heidelberg über Neckargemünd und wieder zurück nach Heidelberg. Die Tour startet am Parkplatz des Heiligenbergs. Von hier geht es gleich auf einem fahrtechnisch anspruchsvollen Teil hinunter in die Heidelberger Altstadt, in der man auch das Schloss Heidelberg bestaunen kann.

Ein Mountainbiker genießt die Aussicht auf das Heidelberger Schloss.

Danach führt die Tour steil auf der Straße und dann weiter im Wald den Berg hinauf bis zum Königstuhl. Über gut ausgebaute Wege geht es zur Posseltslust. Am Hilsbacher Tor empfiehlt sich ein Abstecher zur Einkehr im Kohlhof. In rasanter Abfahrt geht es hinunter nach Neckargemünd durch die historische Altstadt, die weitere Einkehrmöglichkeiten bietet, und auf die andere Neckarseite nach Kleingemünd.

Auf halber Höhe am Hang entlang rollt man mit herrlichen Ausblicken ins Neckartal bis nach Ziegelhausen. Von hier aus werden auf dem langen Anstieg hinauf zum Zollstock und weiter zurück zum Heiligenberg Kondition und Ausdauer gefordert.

2-Seen-Tour im Schwarzwald

Distanz: 27, 2 Kilometer

Dauer: 2 Stunden 30 Minuten

Höhenmeter: 360 Meter

Schwierigkeit: mittel

Die 2-Seen-Tour ist der klassische Saisoneinstieg fürs Mountainbiken im Schwarzwald. Vom Bahnhof Aha aus fährt man bei dieser Mountainbike-Tour gleich um zwei Seen herum. Erst führt der Weg zur malerischen Kaiserbucht des Schluchsee.

Die Tour führt anschließend ohne große technische Schwierigkeiten einmal um den wunderschönen Schluchsee. Am See finden sich mehrere Badeplätze, um sich auf der Tour zwischendurch mal abzukühlen. Hat man den Schluchsee umrundet, geht es noch um den deutlich kleineren Windgfällweiher und letztendlich zurück zum Bahnhof Aha.

Rund um den Schluchsee führt die Tour.

Teltschikturm-Tour im Odenwald

Distanz: 25,5 Kilometer

Dauer: 3 Stunden, 15 Minuten

Höhenmeter: 713 Meter

Schwierigkeit: mittel

Die Teltschikturm-Tour ist Teil der MTB-Konzeption im „Geo-Naturpark Odenwald-Bergstraße“, die zahlreiche beschilderte Touren enthält. Zunächst geht es steil bergauf durch Wilhelmsfeld, dann durch den Wald wieder bergab nach Heiligkreuzsteinach.

Anstelle des flachen Steinachtal-Radwegs führt die Mountainbike-Tour kräftig bergauf über das Eichköpfel und die Wolfsgrube - mit einer Abfahrt entlang des Klipfelbachs und einem Zwischenanstieg hinauf zum Hexenbucke l- nach Schönau mit seinem historischen Stadtkern.

Die nächsten Stationen sind Münchel, Sitzbuche und Geigersheide. Und schon geht es auf das letzte Stück, das über den Schriesheimer Kopf führt. Hier befindet sich der Teltschikturm, der mit einer guten Aussicht über den Odenwald beeindruckt. Kurz danach ist man wieder Ausgangspunkt angelangt.

MTB-Rundstrecke BIKELÄND rund um Eberbach

Distanz: 34 Kilometer

Dauer: 3 Stunden, 45 Minuten

Höhenmeter: 900 Meter

Schwierigkeit: schwer

Das Bikeländ ist eine weitläufige Anlage mit zwölf abfahrtsorientierten Single-Trails. Auf der Rundstrecke umrunden Mountainbiker auf rund 34 Kilometern den südlichen Teil der Stauferstadt Eberbach mit tollen Ausblicken und Naturerlebnissen. Dabei können optional die vielen Trails mit befahren werden.

Die Rundstrecke startet und endet am Neuen Markt Pulverturm und führt an den Sehenswürdigkeiten „Badhaus“, Naturparkzentrum Naturpark Neckartal Odenwald, der Burgruine Eberbach und dem Museum der Stadt Eberbach vorbei. Die Tour ist in beide Richtungen ausgeschildert.

Paradies-Tour im Landkreis Heilbronn

Distanz: 25,4 Kilometer

Dauer: 3 Stunden

Höhenmeter: 588 Meter

Schwierigkeit: mittel

Die Paradies-Tour führt durch die Ausläufer der Löwensteiner Berge im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald oberhalb vom Breitenauer See und beginnt in Obersulm-Weiler am Breitenauer See.

Nach einem ersten Anstieg, wird man mit einem grandiosen Blick über Eschenau belohnt. Danach muss ein steiler Anstieg durch schattigen Wald und Richtung Eschenauer Paradies bezwungen werden. Oben angekommen, wartet ein Ausblick über ganz Obersulm.

Der Treppenturm der Burgruine Löwenstein, die auf der Tour plötzlich vor einem auftaucht.

Über kleine, verschlungene Trails geht es auf einen Waldweg. Hier wird es für die Mountainbiker richtig spannend! Man kann einen 3,5 Kilometer langen, technisch anspruchsvolleren Extra-Trail bezwingen. Es folgt eine Berg- und Talfahrt zum bewirteten Biker-Parkplatz Löwensteiner Platte und eine Passage mit Ausblick zur Burgruine, die urplötzlich vor dem Radfahrer auftaucht.

Die Strecke setzt sich dann durch den Ort Löwenstein und entlang einer Straße mit Panoramablick fort. Weiter durch die Weinberge ins Tal fahrend hat man einen Blick auf den Breitenauer See, an dem das letzte Stück der Tour entlang führt.

Freiburg-Trail-Tour zum Schauinsland

Distanz: 31,1 Kilometer

Dauer: Etwa 4 Stunden

Höhenmeter: 1280 Meter

Schwierigkeit: schwer

Diese fordernde Tour führt direkt aus der Stadt Freiburg auf den Hausberg Schauinsland und zu den besten Trails der Gegend. Gestartet wird südlich von Freiburg nahe der Glümerhöhe. In Richtung Schauinslandbahn radelt man weiter zum Aussichtsturm Schauinsland.

Schon der Blick vom Schauinsland-Aussichtsturm entschädigt einen für die Mühen dier Tour.

Es folgt der Badishmoonrising-Flowtrail. Ein Trail, der von kanadischen Trailbauern recht neu angelegt wurde und dadurch gut zu befahren ist. Der Trail baut rund 250 Höhenmeter ab und hat kurze Zwischenanstiege.

Anschließend fährt man weiter zum Kybfelsen, nachdem ein weiterer Trail folgt: der Canadian Trail. Er führt zurück über die Glümershöhe und zum Ausganspunkt.

Hirschkopf-Trailtour bei Baiersbronn

Distanz: 35,3 Kilometer

Dauer: 3 Stunden 40 Minuten

Höhenmeter: 980 Höhenmeter

Schwierigkeit: schwer

Trail an Trail an Trail - das ist die Hirschkopf-Trailtour bei Baiersbronn. Der Startpunkt liegt in Klosterreichenbach. Auf Nebenstraßen fährt man hinauf zum Wald und dann steil bergauf zur Zimmerplatzhütte. Hier wartet schon der erste Trail, der wieder zum Waldrand führt. Teilweise über Trails gewinnt man dann auf den Hängen langsam wieder an Höhe, um anschließend den nächsten wurzeligen Trail bergab zu genießen. Unten kommt man im Friedrichstal und an der Fischerhütte heraus. Es geht kurz durchs Tal, dann steil hinauf zum Bahnviadukt und schließlich nach Freudenstadt. Es folgt ein längerer Anstieg, dann geht es durch einen Trail zurück Richtung Klosterreichenbach. Östlich von Baiersbronn verläuft die Route über einen Aufstieg und eine Trailabfahrt ins Reichenbachtal. Wieder ein wenig bergauf, dann wartet die letzte Trailabfahrt der Tour, die zurück hinaus nach Klosterreichenbach führt.

Vorsicht Biker! In Baden-Württemberg gilt die „2-Meter-Regel“

Die Landschaft in Baden-Württembergs mit Bergen und Hügeln bietet ideale Voraussetzungen für das Mountainbiken. Doch der Bike-Genuss ist eingeschränkt, wie der DAV erklärt. In Baden-Württemberg gilt nämlich laut Landeswaldgesetz die „2-Meter-Regel“: Wege im Wald unter 2 Meter Breite sind Fußgängern vorbehalten – es sei denn, sie sind als MTB-Wege oder Trails gekennzeichnet.