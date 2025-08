Bundeswehr setzt hunderte Fallschirmspringer über dem Bodensee ab

Am vergangenen Wochenende sind hunderte Soldaten der Bundeswehr mit Fallschirmen über dem Bodensee aus einer Militärmaschine gesprungen. Grund war eine Übung.

Bundeswehr: Fallschirmjägerregiment 26 übt am Bodensee

Laut einer Pressemitteilung des Kreises hatten die Soldaten von Freitag bis einschließlich Montag das sogenannte „Notverfahren Wasserlandung“ am See geübt. Im Mittelpunkt stand dabei ein Uferabschnitt vor der Ortschaft Langenargen. Die Soldaten gehören zum Fallschirmjägerregiment 26, das in Zweibrücken im Saarland stationiert ist.

Bei der Übung vor Langenargen im Bodensee waren auch Boote der Bundeswehr im Einsatz. Dieses Bild stammt aus dem Jahr 2022. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle

Fallschirmjäger üben Wasserlandung vor Langenargen

Die Soldaten wurden mit einem Airbus A400M über dem Bodensee abgesetzt und mussten danach im Wasser landen. Dabei übten die Fallschirmjäger, die korrekte und möglichst sichere Landung. Bei der Übung kamen verschiedene Fahrzeuge und Boote der Bundeswehr zum Einsatz. Gestartet war die Transportmaschine jeweils am Flughafen Friedrichshafen.

Die Gemeinde Langenargen und das Fallschirmjägerregiment 26 haben eine gemeinsame Partnerschaft, die auf die ehemalige Luftlandesanitätskompanie 260 zurückgeht.