Die größten Zoos und Tierparks in Baden-Württemberg.

In Baden-Württemberg gibt es viele Zoos die einen Besuch wert sind. Hier die fünf größten Tiergärten:

Die größten Zoos in Baden-Württemberg: Tier-Natur-Erlebnispark Mundenhof in Freiburg

Der Tier-Natur-Erlebnispark Mundenhof vor den Toren Freiburgs im Breisgau bietet eine Heimat für viele verschiedene Tierarten. Mit 38 Hektar Größe ist der Park das größte Tiergehege Baden-Württembergs. Eine Besonderheit: Im Tierpark gibt es keine Raubtiere, stattdessen finden Besucher hier Haus- und Nutztiere aus der ganzen Welt, wie Schweine, Pferde oder Rinder.

Doch auch exotische Tiere haben im Mundenhof ein Zuhause. Neben Affen und Kamelen hat der Park auch Erdmännchen, die man über eine Webcam beobachten kann.

Für schlechtes Wetter gibt es auf dem Gelände ein Aquarium mit sieben Süß- und fünf Meerwasseraquarien. Ausgewählte Nachzuchten werden immer Freitags zum Verkauf angeboten.

Der Tier-Natur-Erlebnispark Mundenhof in Freiburg ist das ganze Jahr geöffnet. Der Eintritt zum Tiergehege ist dabei kostenlos. Allerdings verlangt der Park Parkgebühren. So können Besucher den Zoo unterstützen. Veranstaltungen kosten für Erwachsene 2 Euro Eintritt, Kinder haben freien Eintritt.

Tier-Natur-Erlebnispark Mundenhof - Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Eröffnung: 1968

Größe: 38 Hektar

Adresse: Mundenhof 15, 79111 Freiburg im Breisgau

Öffnungszeiten: rund um die Uhr geöffnet

Öffnungszeiten Aquarium: täglich von 8 Uhr bis 18 Uhr

Parkgebühren: von April bis August 10 Euro; von März bis September 5 Euro (werktags) und 10 Euro (Wochenende und Feiertage); Jahresparkkarte 60 Euro; Reisebusse zahlen 20 Euro

Die größten Zoos in Baden-Württemberg: Wilhelma in Stuttgart

Mit 11.000 Tieren und fast über 1.200 Arten gilt die Wilhelma in Stuttgart laut eigenen Angaben als artenreichster Zoo Deutschlands. Er ist außerdem der einzige zoologische-botanische-Garten in Deutschland. Auf 30 Hektar können Besucher in über zehn Themenwelten Tier- und Pflanzenarten aus der ganzen Welt entdecken.

Die Parkanlage in der die Wilhelma liegt, wurde im 19. Jahrhundert erbaut und steht unter Denkmalschutz Foto: picture-alliance/ dpa | Norbert Försterling

Den Tierpark gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert und bildet den abschließenden Teil einer Parklandschaft in Stuttgart, der von Königen angelegt wurde. So findet man im Herzen der Wilhelma den königlichen Park im maurischen Stil, der von König Wilhelm I. von Baden-Württemberg im Jahr 1837 in Auftrag gegeben wurde. Ursprünglich wurde die Anlage als botanischer Garten genutzt. Tiere kamen erst 1949 dazu.

Die Wilhelma in Stuttgart - Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Eröffnung: 1846

Größe: 30 Hektar

Adresse: Wilhelma 13, 70376 Stuttgart

Öffnungszeiten: täglich 8.15 Uhr bis 16 Uhr (Wintersaison 15.30 Uhr)

Eintritts-Preise: Sommer (März bis Oktober) zwischen 9 Euro und 23 Euro, Familienkarten zwischen 29 und 48 Euro; Winter (November bis Februar) zwischen 6,50 und 17 Euro, Familienkarten zwischen 20 und 34 Euro

Die größten Zoos in Baden-Württemberg: Zoo Heidelberg

Im 1935 gegründeten Zoo Heidelberg können auf 10,2 Hektar über 150 Tierarten entdeckt werden. Für den Tierpark ist Artenschutz besonders wichtig. Laut der offiziellen Webseite beteiligt sich der Zoo Heidelberg an über 30 Erhaltungsprogrammen. Unter den über 2.000 Tieren finden sich unter anderem Elefanten, Affen, Löwen sowie Nutztiere wie Schafe und Ziegen. Zu den Besucherlieblingen zählen laut dem Zoo jedoch die Roten Pandas. Im März ist ein Weibchen aus Frankreich im Zoo angekommen, das gemeinsam mit dem Männchen des Heidelberger Zoos für Nachwuchs sorgen soll. So möchte der Zoo die vom Aussterben bedrohte Art erhalten.

Die Stadt Heidelberg hat noch weitere Highlights zu bieten. In der Stadt liegt eine der ältesten Universitäten Deutschlands. Auch die gut erhaltene Altstadt ist ein Besuch wert.

Der Zoo Heidelberg - Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Eröffnung: 1934

Größe: 10,2 Hektar

Adresse: Tiergartenstraße 3, 69120 Heidelberg

Öffnungszeiten: April bis September 9 Uhr bis 19 Uhr; November bis Februar 9 Uhr bis 17 Uhr; März und Oktober 9 Uhr bis 18 Uhr

Eintrittspreise: Für Einzelpersonen zwischen 8 Euro bis 16 Euro; für Gruppen und Familien 7 bis 43 Euro

Die größten Tierparks in Baden-Württemberg: Das Sealife Konstanz

Das Sealife in Konstanz liegt direkt am Bodensee und beherbergt in über 30 Süßwasser- und Meerwasserbecken zahlreiche verschiedene Fischarten. Dazu gehören auch die vielen Fischarten, die im Bodensee leben. Besonders beeindruckend ist die 8 Meter lange Acrylröhre die mitten durch das 320.000 Liter fassendes Mittelmeerbecken führt. Seit 2010 leben im Antarktisbereich auch Eselspinguine im Sealife in Konstanz. Die Tiere leben auf 120 Quadratmetern mit einem knapp zehn Meter langen Wasserbecken.

Im Sealife Konstanz gibt es zahlreiche Fischarten zu entdecken. Foto: picture-alliance/ dpa | Patrick Seeger

Das Sealife Konstanz - Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Eröffnung: 1999

Größe: die Becken im Aquarium fassen knapp 660.000 Liter Wasser

Öffnungszeiten: das ganze Jahr über von 10 Uhr bis 17 Uhr

Entrittspreise: Zwischen 14,50 Euro und 24 Euro

Die größten Tierparks in Baden-Württemberg: Tiergarten Ulm

Der Tiergarten Ulm liegt im Stadtteil Friedrichsau und wurde 1966 eröffnet. Ein besonderes Highlight ist der „Donautunnel“, ein 18 Meter langes begehbares Aquarium, in dem die Besucher heimische Fischarten bewundern können. Im Meerwasserbereich sind dann exotische Fischarten wie Doktorfische oder Clownfische zu Hause. Bis 2019 hielt der Tiergarten Ulm Bären im Ausgehege. Heute leben in den Außenanlagen Kängurus, Emus, Affen sowie Ziegen und Schafe. Bei schlechtem Wetter kann man im Tropenhaus oder in der Terraristik weitere Exoten besuchen, wie Krokodile oder Schildkröten.

Der Tiergarten Ulm - Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Eröffnung: 1966

Adresse: Friedrichsau 40, 89073 Ulm

Öffnungszeiten: April bis September von 10 Uhr bis 18 Uhr; Oktober bis März 10 Uhr bis 17 Uhr

Eintrittspreise: Einzelkarten zwischen 3,50 Euro bis 6,50 Euro; Famlienkarten 10 Euro bis 17 Euro; Jahreskarten zwischen 16 Euro bis 63 Euro