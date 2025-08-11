Shorts-, Burkini- und „Oben ohne“-Verbot: So streng sind die Regeln in einigen Freibädern in Baden-Württemberg

Badeshorts, Burkinis und Oben ohne - welche Kleidung im Freibad angemessen ist, sorgt auch in diesem Jahr für Diskussionen. Einige Freibäder in Baden-Württemberg machen jetzt mit teils sehr strengen Kleidervorschriften Nägel mit Köpfen.

Badehosen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Doch eine männliche Badebekleidung scheint vielen Freibädern ein Dorn im Auge zu sein. In Freibädern in Frankreich sind Badeshorts sogar jetzt komplett verbannt worden. Auch das Parkschwimmbad in Lörrach hat in ihrer Badeordnung verfügt, dass Männer nur mit eng anliegenden Badehosen ins Wasser dürfen.

Shorts- und Burkini-Verbot aus hygienischen Gründen?

Die gleiche Vorschrift gilt für Frauen, mit dem Zusatz, dass Badeanzüge und Bikinis maximal bis unter das Knie reichen. Ein subtiler Hinweis, dass Burkinis in dem Freibad nicht gestattet sind. Die Stadt Lörrach erklärte auf ihrer Homepage, dass lange Badekleidung mehr Schmutz und Partikel ins Wasser bringen und so die Reinigung erschweren könnte.

Die Stadt im Süden Baden-Württembergs geht auch auf die Tatsache ein, dass sie mit der strengen Badeordnung auch bestimmte Gäste vom Badevergnügen ausschließen könnte. Burkinis etwa sind eine typische Badekleidung für manche muslimische Frauen. „Wir wissen, dass die Kleiderordnung Menschen mit bestimmten religiösen Vorstellungen vor Herausforderungen stellt. Dennoch mussten wir aus hygienischen und betrieblichen Gründen klare Grenzen ziehen“, so die Stadt Lörrach auf ihrer Homepage. Die Entscheidung sei zum „Wohle der Allgemeinheit“ getroffen worden.

Freibad im Müllheim erlässt Kleidervorschrift für Kinder

Die Länge der Badekleidung hat auch das Freizeit- und Familienbad in Müllheim im Markgräferland ihren Badegästen vorgeschrieben. In diesem Fall betrifft es allerdings Kinder. Babys und Kleinkinder müssen im Wasser ein Höschen oder eine Badewindel tragen. Kinder ab 13 dürfen darüber hinaus nur Badebekleidung tragen, die weder über die Ellenbogen noch über die Knie reicht.

„Oben ohne“ Sonnenbaden, aber nicht ins Wasser?

Frauen, die „Oben ohne“ ins Wasser wollen, werden im Freibad Obereisenach in Tettnang enttäuscht. Laut der in diesem Jahr erneuerten Badeordnung ist das Sonnenbaden „Oben ohne“ für Frauen erlaubt, allerdings dürfen sie nur mit angemessener Badekleidung ins Wasser. Andere Freibäder in Baden-Württemberg gestatten allerdings das Baden „Oben ohne“. In einer Stadt am Bodensee ist demnächst sogar Nacktbaden erlaubt.