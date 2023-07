Das Wetter im Allgäu zeigt sich diese Woche von seiner gemischten Seite. Von Sonne über Wolken bis hin zu Regen, Böen und Gewittern ist alles dabei.

Das Wetter im Allgäu am Mittwoch

Schon der Mittwochvormittag kann im Allgäu stellenweise ungemütlich werden. Wie der Deutsche Wetterdienst aktuell warnt, kann es im südlichen Allgäu Sturmböen geben. Diese treten oberhalb von 1.500 Metern mit Geschwindigkeiten um 70 km/h auf. Ansonsten ist der Mittwoch bei bis zu 24 Grad ein Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag können vereinzelt Gewitter auftreten.

Am Donnerstag: Schauer aber keine Gewitter

Am Donnerstag sind dann vorerst keine Gewitter gemeldet. Allerdings bleibt die Mischung aus Sonne und Wolken dem Allgäu erhalten. Es kann zu einzelnen Schauern kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 14 Grad in der Früh und 23 Grad am Nachmittag.

Gewitter am Freitag möglich

Mit Höchstwerten um die 20 Grad wird es am Freitag dann etwas kühler. Hier können sich auch wieder Gewitter zu den Wolken und der Sonne gesellen. Vor allem am Nachmittag ist die Wahrscheinlichkeit von Gewittern höher. Am Abend setzt sich die Sonne dann vermehrt durch.

Das Wetter am Samstag im Allgäu: Nachmittags Schauer und Gewitter

Der Samstag ist überwiegend wolkig. In Alpennähe kann es nachmittags und abends einzelne Schauer und Gewitter geben. Bei 21 Grad am Nachmittag weht ein mäßiger, in Böen frischer Westwind.

Sonntag schön, Montag wieder Gewittergefahr

Der Sonntag wird dann schöner. Hier scheint die Sonne dann bei Temperaturen um die 26 Grad fast den ganzen Tag. Am Montag können dann jedoch bereits wieder Unwetter und Gewitter anstehen.

Auch interessant für dich: Das Wetter diese Woche

36 Grad in Bayern - Wie heiß wird es im Allgäu und wie sieht es mit Gewittern aus?

Schwere Unwetter in Tirol

Schwere Unwetter gab es bereits am Dienstag in Tirol und Vorarlberg. Dort mussten die Einsatzkräfte zu mehreren Einsätzen ausrücken. Unter anderem mussten Bergsteiger gerettet werden und im Stubaital lief ein Rettungseinsatz an einer Bergbahn. Auch im südlichen Oberallgäu kam es am Dienstag zu Gewittern. In Lindau fielen sogar Hagelkörner vom Himmel, die fast so groß wie 2-Euro-Münzen waren.