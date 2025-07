36 Stunden lang Dauerregen! DWD warnt ab Sonntag vor Unwettern im Allgäu, am Bodensee und im Süden

Das Wetter heute im Allgäu, in Bayern und in Süddeutschland: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es im Südwesten ungemütlich: Auch am Sonntag wird teils mit heftigem Starkregen und vereinzelt mit Unwettern gerechnet. Südlich der Donau könne es etwas mehr sein, sagte ein Sprecher des DWD.

Ab Sonntagnachmittag setzt laut DWD zwischen Bodensee und Allgäu und im Bereich des Schwarzwaldes dann ein mindestens 36 Stunden langer Dauerregen ein, mit insgesamt 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter. Zusammengerechnet kann es bis Dienstagvormittag stellenweise 100 bis 120 Liter pro Quadratmeter regnen.

Das Wetter im Allgäu am Sonntag

Im Allgäu regnet es. Ob in Füssen, Kempten, Kaufbeuren, Memmingen oder Oberstdorf - überall liefern die Wetterdienste dasselbe Bild: Der Himmel ist wolkenverhangen und aus den Wolken fallen immer wieder Regenschauer unterschiedlicher Intensität. In Memmingen und in Kaufbeuren können ab dem Mittag dann noch Gewitter dazukommen.

Die Temperaturen erreichen heute am Sonntag 18 Grad in Füssen und Oberstdorf. Sowie 19 Grad in Kaufbeuren, in Memmingen und in Kempten.

Unwetterwarnung heute im Allgäu

Aktuell gelten fürs Allgäu mehrere offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind:

Regenwarnung in Füssen : Es tritt Dauerregen wechselnder Intensität auf. Es werden Niederschlagsmengen zwischen 60 und 90 Litern pro Quadratmeter erwartet. Staulagen sogar bis zu 120Liter pro Quadratmeter! Die Wetterwarnung gilt bis Dienstag.

Regenwarnung in Oberstdorf : Es tritt Dauerregen wechselnder Intensität auf. Es werden Niederschlagsmengen zwischen 60 und 90 Litern pro Quadratmeter erwartet. Staulagen sogar bis zu 120Liter pro Quadratmeter! Die Wetterwarnung gilt bis Dienstag.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Sonntag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute in Bayern insgesamt stark bewölkt. Anfangs vor allem zwischen Allgäu und Bayerischem Wald Regen, ab dem späteren Vormittag zudem auch von Württemberg her Schauer und einzelne Gewitter. Ab Mittag nahezu überall teilweise kräftige Schauer und Gewitter. Maximal 19 bis 24 Grad, höchste Werte an der unteren Donau. Mäßiger, mitunter frischer Wind um West. In der Nacht zum Montag weiterhin oft nass, mitunter auch noch kräftiger Regen. Nur noch selten Gewitter. In Ostbayern längere trockene Abschnitte wahrscheinlich. Tiefsttemperatur 15 bis 11 Grad.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und dem Allgäu voraus: Am Montag im Süden Bayerns wolkenverhangen und Regen, teilweise schauerartig verstärkt. An den Alpen Dauerregen, oberhalb etwa 2500 m Schneefall. Nördlich der Donau anfangs länger trocken, später aber auch dort wieder einzelne Schauer. Kühl mit 15 bis 19, einzig am Untermain bis 22 Grad. Im Allgäu nur um 13 Grad. Mitunter böig auffrischender Wind aus West/Nordwest.

Für übermorgen gilt: Am Dienstag südlich der Donau meist stark bewölkt und zeitweise schauerartiger Regen. Auf den höchsten Alpengipfeln weiterhin Schnee. Auch in der Oberpfalz gelegentlich nass, in Franken dagegen wechselnde Bewölkung und höchstens vereinzelte Schauer. Höchstwerte zwischen 18 und 22 Grad. Mäßiger, in Böen frischer Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Mittwoch auch an den Alpen abklingende Niederschläge. Vorübergehend größere Wolkenlücken oder gar aufklarender Himmel, später im Norden Bayerns vereinzelt aber wieder etwas Regen. Frühwerte 13 bis 8 Grad.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.