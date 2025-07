Bis zu 150 Liter Regen: Unwetter in Süddeutschland erwartet

Bis zu 150 Liter Regen pro Quadratmeter kann es im Süden Deutschlands in den kommenden Tagen geben. Es sei mit heftigen Regenfällen und schweren Gewittern zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. «Es wird sicherlich den ein oder anderen vollgelaufenen Keller geben», sagte ein Meteorologe.

Schwerpunkt der Unwetter am Samstag sei das Gebiet von oberer Donau bis Augsburg. Dort könnten bis zu 80 Liter pro Quadratmeter binnen einer Stunde fallen. Am Sonntag und Montag werde es ebenfalls immer wieder schauerartig regnen und gewittern. Rechne man die ganzen Regenmengen zusammen, so könnten unter Umständen 100 bis 150 Liter pro Quadratmeter in diesen Tagen gefallen sein, hieß es.

Hinzu komme einsetzender Dauerregen in den Alpen. Bis Montag rechnet der Wetterexperte ebenfalls mit bis zu 150 Litern pro Quadratmetern Regen. Örtlich könne es auch zu Überflutungen kommen.

Ebenfalls Starkregen im Osten erwartet

Im Osten des Landes wird für Samstag Starkregen vorhergesagt. In Sachsen und Thüringen rechnen die Experten innerhalb einer Stunde mit 20 Litern pro Quadratmeter. Örtlich begrenzt könne es auch bis zu 40 Liter auf einen Quadratmeter geben. In Sachsen lässt der Regen bereits am Sonntag nach. In Thüringen ziehen die Regenwolken am Montag ab.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag könne es zudem in Niedersachsen zu lokalen Unwettern kommen. Der DWD rechnet lokal mit bis zu 40 Litern je Quadratmeter binnen einer Stunde. Verbreitet regne es zwischen 15 und 25 Litern.