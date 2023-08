Am Dienstag gilt im Allgäu weiter eine Unwetterwarnung vor Dauerregen. Doch schon ab Mittwoch wird das Wetter täglich wärmer und sonniger.

Das Wetter am Dienstag im Allgäu - Unwetterwarnung wegen Dauerregen

Grau, kalt und vorallem nass - so sieht das Wetter am Dienstag im Allgäu aus. Doch wie schon am Montag, gilt auch am Dienstag weiterhin eine Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen im gesamten Allgäu. Schon seit gestern lassen die vom Himmel kommenden Wassermassen die Flüsse in Bayern und dem Allgäu anschwellen. Das führt aktuell zu Überschwemmungen und Hochwasser-Gefahr. Hier die aktuelle Lage. Doch es regnet weiter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für das Allgäu am Dienstag: "Nach bisher beobachteten Niederschlagsmengen von 50 bis 80 Litern pro Quadratmeter tritt weiterhin ergiebiger Dauerregen wechselnder Intensität auf. Dabei werden nochmals Niederschlagsmengen zwischen 40 Litern pro Quadratmeter und 60 Litern pro Quadratmeter erwartet. In Staulagen werden Mengen bis 80 Litern pro Quadratmeter erreicht." Die Temperatur steigt am Dienstag höchstens auf 10 Grad.

Wetterumbruch am Mittwoch

Der Mittwoch markiert dann in dieser Woche den Wendepunkt. Auch wenn es noch vereinzelt regnet und das Thermometer nur auf 16 Grad steigt, durchbricht die Sonne von Zeit zu Zeit die Wolkendecke. Von da an wird das Wetter im Allgäu immer sonniger.

Mehr Sonne und weniger Regen am Donnerstag

Denn schon der Donnerstag wartet mit immer mehr Sonnenschein auf. Die Wolken sind zwar noch nicht ganz verschwunden und die Temperatur beträgt auch "nur" 17 Grad, dafür nimmt die Regenwahrscheinlichkeit noch weiter ab.

Sonne und wärmere Temperaturen am Wochenende

Am Freitag schwingt das Wetter endgültig um. Bei 22 Grad scheint im Allgäu den ganzen Tag lang die Sonne. Am Samstag das gleiche Bild. Nur, das Thermometer gibt sich nochmal einen Ruck und steigt tagsüber auf bis zu 24 Grad an. Einem Tag am See, oder in den Bergen steht also erst einmal nichts im Wege.