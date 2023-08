Regen, Regen und noch mehr Regen. Das hat das Wetter zum Wochenstart im Gepäck. Für das Allgäu gilt sogar eine Unwetterwarnung. Durch den Starkregen kann es zu Überflutungen und Hochwasser kommen.

Der Regen hat das Wetter im Allgäu aktuell im Griff. Nachdem schon der ganze Sonntag in der Region verregnet war, geht es am Montag und auch am Dienstag genauso weiter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt heute vor ergiebigem Dauerregen. Hochwasser und Überflutungen sind im Allgäu möglich. Erst am Mittwoch lockert es wieder auf. Gleichzeitig wird es wieder etwas wärmer.

Das Wetter im Allgäu am Montag: Unwettergefahr durch Starkregen

Die Unwetterwarnung des DWD vor ergiebigem Dauerregen im Allgäu (Stufe 3 von 4) gilt den ganzen Montag lang. Heute werden Niederschlagsmengen zwischen 60 Liter pro Quadratmeter und 90 Liter pro Quadratmeter erwartet. In und an den Alpen sind sogar Regenmengen zwischen 120 und 160 Liter pro Quadratmeter möglich. Dieser anhaltende Starkregen kann Gefahren mit sich bringen: Unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen sind laut DWD möglich. Auch Erdrutsche können auftreten.

Ansonsten wird der Montag im Allgäu recht kühl. Die Temperatur steigt im Laufe des Tages nicht über 11 Grad. In den Alpen wird zudem auf 2200 bis 2400 Metern Höhe Neuschnee erwartet. Bis zu 15 Zentimeter Schnee kann es hier geben.

Dauerregen im Allgäu: Unwetterwarnung auch am Dienstag

Auch der Dienstag bleibt im Allgäu überwiegend regnerisch. Laut DWD gibt es kaum niederschlagsfreie Phasen. Die Unwetterwarnung vor Dauerregen der Stufe 3 von 4 bleibt im gesamten Allgäu bis 18 Uhr am Dienstag bestehen. Im Alpenvorland weht ein teils frischer Wind. Mit Temperaturen zwischen 9 und 11 Grad bleibt es zudem eher kalt.

Mittwoch wird es wieder wärmer

Am Mittwoch wird das Wetter im Allgäu schöner. An den Alpen kann es zwar vereinzelt noch etwas Regen und Schauer geben, im Tagesverlauf lockert es im Allgäu aber auf. Dann kommt auch die Sonne wieder durch die Wolkendecke und es wird wärmer. 17 Grad zeigt das Thermometer am Mittwoch im Allgäu durchschnittlich an.

Mehr Sonne als Wolken am Donnerstag

Der Donnerstag ist dann zwar auch noch teilweise bewölkt, doch die Sonne zeigt sich im Allgäu noch häufiger. Es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen 18 Grad.

Ausflugswetter am Wochenende

Das Wochenende hat den Dauerregen vom Wochenanfang dann ganz vergessen und lädt zu einem Ausflug ein. Freitag und auch Samstag scheint durchgängig die Sonne. Mit 23 beziehungsweise 24 Grad wird es angenehm warm.

