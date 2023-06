Bei Weißensberg ist eine Traktorbatterie explodiert und hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Einsatzkräfte mussten eine Wiese löschen.

Die örtliche Feuerwehr war gegen 14:25 Uhr zu dem Brand in dem Weißensberger Ortsteil Lapertsweiler gerufen worden. Vor Ort mussten die Einsatzkräfte eine in Brand geratene Wiese löschen. Insgesamt stand eine Fläche von 35 Quadratmetern in Flammen. Die Feuerwehr Weißensberg konnte den Brand jedoch schnell löschen.

Brand in Weißensberg: Explodierte Traktorbatterie führt zu Wiesenbrand

Ausgelöst wurde das Feuer durch eine explodierte Traktorbatterie während Feldarbeiten. Durch die Explosion war der Auspuff des Traktors zu Boden gefallen und hatte das trockene Gras entzündet. Gleichzeitig musste die Feuerwehr ausgelaufenen Treibstoff binden und auffangen. Nach dem Einsatz suchten die Einsatzkräfte den Brandort mit einer Wärmebildkamera ab, um mögliche Glutnester frühzeitig zu erkennen.

Keine Verletzten bei Brand in Weißensberg

Den Einsatz in Lapertsweiler konnte die Feuerwehr nach rund 45 Minuten beenden. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Feuerwehr war mit insgesamt vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

16 Bilder Wiesenbrand bei Weißensberg am Sonntag. Davor Knappmeyer

Derzeit akute Trockenheit in der Region

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit herrscht in Schwaben derzeit die akute Gefahr von Waldbränden. Die Regierung von Schwaben hat bereits vor einigen Tagen Beobachtungsflüge zur schnellen Erkennung von Waldbränden angeordnet. In der Stadt Lindau hilft mittlerweile sogar die Feuerwehr beim Bewässern der Bäume im Stadtgebiet.