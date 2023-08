Ein Motorboot drohte am Mittwochnachmittag im Bodensee zu versinken. Wasserwacht und Feuerwehr mussten anrücken.

Die Wasserwacht Nonnenhorn wurde am Mittwochnachmittag gegen 13:45 Uhr zu einem dringenden Einsatz an den Landungssteg in Nonnenhorn (Landkreis Lindau) an den Bodensee gerufen. Dort drohte ein Motorboot zu sinken, weshalb rasche Hilfe nötig war.

Der Einsatzleiter der Wasserwacht stellte fest, dass Wasser in das Motorboot eingedrungen war. Das Boot war bereits so vollgelaufen, dass das Heck schon bedrohlich tief im Wasser lag - das Boot drohte zu sinken.

Bodensee: Einsatzkräfte pumpen Wasser aus Boot bei Nonnenhorn

Der Einsatzleiter forderte daraufhin sofort die Feuerwehren aus Nonnenhorn und Wasserburg an, die mit vier Fahrzeugen und einem Boot zur Einsatzstelle eilten. Vor Ort steuerten die Einsatzkräfte mit einem Feuerwehrboot das Motorboot an, um mit einer Pumpe das eindringende Wasser aus dem Boot zu befördern. Es dauerte noch etwa zwei Stunden, dann konnten die Einsatzkräfte das Boot dem Eigentümer übergeben und den Heimweg antreten. Eine Gefahr für den Bodensee durch Betriebsmittel bestand zu keiner Zeit.

Die Wasserschutzpolizei war mit zwei Beamten vor Ort. Sie ermitteln nun, warum Wasser in das Boot eindringen konnte.