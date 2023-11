Der Zugverkehr zwischen Sonthofen und Oberstdorf ist aktuell wegen eines kuriosen Problems eingestellt. Ein Biber hatte sich am Bahndamm zu schaffen gemacht. Die Reparaturarbeiten laufen auf Hochtouren.

Die Bauarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Sonthofen und Oberstdorf gehen voran. Ein Biber hatte dort zu massiven Schäden gesorgt, woraufhin der Bahnverkehr zwischen Sonthofen und Oberstdorf eingestellt werden musste.

Der aktuelle Stand

Die ersten Sicherungsmaßnahmen am Bahndamm und der Gleislage wurden bereits eingeleitet. Auch am vergangenen Samstag wurde am Bahndamm zwischen Sonthofen und Altstädten gebaut. So wurde ein Rohr in den angrenzenden Fischbach gelegt, um das Wasser vom Bahndamm umzuleiten. Außerdem haben die Arbeiter schon die ersten, durch den Biber gegrabenen, Löcher mit Spezialbeton aufgefüllt. Hier die aktuellen Bilder von der Baustelle:

6 Bilder Benjamin Liss

Wie lange dauern die Arbeiten?

Laut einer Bahnsprecherin bleibt die Strecke zwischen Sonthofen und Oberstdorf allerdings bis voraussichtlich Mitte November gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Nicht nur das Allgäu hat derzeit mit den Nagern Ärger. Auf der A4 in Sachsen hat ein Biber einen Baum gefällt, der prompt auf ein vorbeifahrendes Auto krachte.