Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (verdi) hat auch heute wieder zu Streiks aufgerufen. Davon betroffen ist am heutigen Mittwoch auch wieder das Allgäu.

Der Streik im Öffentlichen Dienst hat bereits am gestrigen Dienstag einige Krankenhäuser im Allgäu getroffen. Neben den Häusern des Klinikverbundes Allgäu, legten auch die Beschäftigten im Bezirkskrankenhaus Memmingen und im Klinikum Memmingen die Arbeit nieder. Am heutigen Mittwoch setzt verdi den Arbeitskampf fort. Betroffen ist heute erneut der Klinikverbund Allgäu. Ebenfalls streiken werden auch die Beschäftigten der Kliniken Kaufbeuren/Ostallgäu und der Bezirkskliniken Kaufbeuren und Kempten.

17 Bilder Verdi-Streik im Allgäu am 15.03.2023 Matthias Becker

Auch Sparkassen betroffen

Probleme könnten auch Kunden der Sparkassen in der Region bekommen. Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) weitet verdi heute seine Streiks auf die Sparkassen aus. Teilweise geschlossen bleiben damit auch die Filialen der Sparkasse Allgäu und der Sparkasse Schwaben-Bodensee (u.a. im Raum Memmingen und Unterallgäu).

Kundgebungen geplant

Verdi plant zudem mehrere Kundgebungen. Neben einer Veranstaltung auf dem Münchner Odeonsplatz ist auch eine Kundgebung auf dem Rathausplatz in Kempten geplant. Beginn ist um 9:30 Uhr.

Was fordern die Streikenden?

Die Gewerkschaft möchte bundesweit für etwa 2,5 Millionen Beschäftigte der Kommunen und des Bundes mehr Lohn durchsetzen. Die Forderung lautet ein Plus von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber bieten dagegen schrittweise nur 5 Prozent mehr Geld bei einer zweijährigen Laufzeit an. Hinzu kommt eine Einmalzahlung von 2.500 Euro. Nachdem die ersten beiden Verhandlungsrunden gescheitert sind, steht für Ende März nun die dritte Verhandlungsrunde im Tarifstreit an. Die Gewerkschaft verdi entstand 2001 aus einem Zusammenschluss von fünf Einzelgewerkschaften und hat bundesweit rund 1,9 Millionen Mitglieder. Verdi ist Mitglied im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und ist nach der IG Metall die zweitgrößte Gewerkschaft in Deutschland.

Wer an den Streiks teilnehmen darf und wer nicht, bzw. welche rechtlichen Regeln dabei gelten - Wir haben euch die wichtigsten Informationen zusammengefasst.