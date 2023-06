CSD in Memmingen, Stadtfest in Kempten oder Cro und LEA in Füssen: Im Juli 2023 gibt es einige Events im Allgäu, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Heiß, heißer, Festivalsaison im Allgäu: Im Juli 2023 gibt es eine Menge Konzerte und Veranstaltungen, die ihr bestimmt nicht verpassen wollt. Hier stellen wir sie euch vor:

30. Juni bis 1. Juli: Sound am Markt in Neugablonz

1. Juli: CSD in Memmingen

7. bis 9. Juli: Stadtfest Kempten

7. bis 9. Juli: Festival Om am See in Füssen

9. Juli: Sucuk-Festival in Kempten

13. bis 16. Juli: Bezirksmusikfest Hochgreut (Bezirk 1 Kempten)

13. bis 16. Juli: Bezirksmusikfest in Unterreitnau (Bezirk 7 Lindau)

13. bis 24. Juli: Tänzelfest in Kaufbeuren

22. und 23. Juli: Cro und LEA bei den Königswinkel Open Airs in Füssen

22. Juli: Fischertag in Memmingen

28. Juli bis 6. August: Open Air Kino auf der Burghalde in Kempten

Sound am Markt in Neugablonz

Das erste Highlight gibt es gleich zum Monatsbeginn in Neugablonz, einem Stadtteil von Kaufbeuren. Am Freitag, 30. Juni, und Samstag, 1. Juli, steigt am Marktplatz vor dem Gablonzer Haus das Festival Sound am Markt. Zum Lineup gehören Indie-Pop Perlen und Bands, die bisher eher selten im süddeutschen Raum gespielt haben. Das Lineup:

Freitag, 30. Juni 2023 17 Uhr: DJ Catchee 19 Uhr: Paula Carolina 20:30 Uhr: Husten 22 Uhr: Dota

Samstag, 1. Juli 2023 17 Uhr: DJ Catchee 19 Uhr: Michèl von Wussow 20:30 Uhr: Florian Paul & die Kapelle der letzten Hoffnung 22 Uhr: Il Civetto



CSD in Memmingen

In Memmingen wird es am Samstag, 1. Juli, beim Christopher Street Day (CSD) bunt. Der neu gegründete Verein Pride Memmingen veranstaltet dieses Jahr den ersten Pride March in der Geschichte. Der Demozug beginnt um 15 Uhr am Markplatz. Anschließend gibt es eine Afterparty im Grünen Haus. Dort sollen die Bands Nivis und ARTWHY sowie das Memminger DJ Kollektiv KOLLEKTIV SCHEINWELT auftreten.

Stadtfest Kempten

Egal ob große Party am Turm am Residenzplatz oder Live-Musik am Rathaus- und Sankt-Mang-Platz: Beim Stadtfest in Kempten 2023 von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, wird ordentlich gefeiert. Das Stadtfest wird am Freitag um 19 Uhr am Rathausplatz eröffnet. Das Abendprogramm:

Freitag, 7. Juli

Rathausplatz 19 Uhr: Feierliche Eröffnung 20 Uhr: Lausbuam

Residenzplatz 18 Uhr: DJ Shure 19.30 Uhr: Shabba Hooch & Mista Johnson 21 Uhr: DJ K-Louis vs DJ Tues

Sankt-Mang-Platz 20 Uhr: Hadé 22 Uhr: Tschebberwooky

Sigmund-Ullmann-Platz 20 Uhr: Soultrouble and the Heavy Horns



Samstag, 8. Juli

Abendprogramm noch nicht veröffentlicht, Stand: 22. Juni 2023.

Sucuk-Festival in Kempten

Das erste Sucuk-Festival in Kempten steigt am Sonntag, 9. Juli, ab 11 Uhr und geht bis zum Dienstag, 11. Juli. Neben der würzigen Wurst en masse soll es auch ein Rahmenprogramm mit Kunst und Kultur geben. Details sowie den genauen Ort will der Veranstalter Sucux Events noch bekannt geben. Zum Beispiel hier auf Facebook.

Festival Om am See in Füssen

Yogis kommen beim Festival Om am See von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juli, am Festspielhaus Füssen auf ihre Kosten. Bei dem Yoga-Festival gibt es sieben Yoga Areas und die König-Ludwig-Musicalbühne indoor. Höhepunkt des Festivals sind laut dem Veranstalter die Live-Auftritte des US-amerikanischen Kirtansängers Krishna Das. Hier geht's zum Lineup.

Bezirksmusikfest Hochgreut (Bezirk 1 Kempten)

Staubt die Tracht ab! Beim Bezirksmusikfest in Hochgreut bei Betzigau (Landkreis Oberallgäu) wird im Bierzelt ordentlich gefeiert. Das Bezirksmusikfest im Bezirk 1 in Kempten findet von Donnerstag, 13. Juli, bis Sonntag, 16. Juli, statt. Das Programm:

Donnerstag, 13. Juli 2023 19:30 Uhr: Sternmarsch 20:15 Uhr: Gaudimassenchor 21 Uhr: Stimmungskarussell

Freitag, 14. Juli 2023 19:30 Uhr: Southbrass 22 Uhr: Lausbuam 2 Uhr: DJ Beattube

Samstag, 15. Juli 2023 15:30 Uhr: Biergpong-Turnier 21 Uhr: Lost Eden 1:30 Uhr: DJ Beattube

Sonntag, 16. Juli 2023 8:45 Uhr: Kirche 10 Uhr: Frühschoppen und Marschmusikwettbewerb 13 Uhr: Massenchor 13:30 Uhr: Festzug 14:30 Uhr: Nachmittagsunterhaltung 16 Uhr: Bekanntgabe Wertungsergebnisse 16:30 Uhr bis 22 Uhr: Ansatzlos



Bezirksmusikfest in Unterreitnau (Bezirk 7 Lindau)

Wer nicht nach Hochgreut fahren möchte, kann auch zum Bezirksmusikfest in Unterreitnau (Landkreis Lindau), das ebenfalls am Donnerstag, 13. Juli, beginnt und bis Sonntag, 16. Juli, dauert. Genießt die Feierei im Festzelt, denn die Bezirksmusikfeste in Hochgreut und Unterreitnau sind die letzten, die dieses Jahr im Allgäu stattfinden. Das ist das Programm beim Bezirksmusikfest Unterreitnau 2023:

Donnerstag, 13. Juli 2023 17:30 Uhr: Einlass ins Festzelt 18:30 Uhr: Internationaler Sternmarsch 19 Uhr: Fassanstich 19:30 Uhr: Stimmungsabend mit MV Scheffau, MV Kressbronn und MV Krumbach

Freitag, 14. Juli 2023 20 Uhr: Brass Partynacht

Samstag, 15. Juli 2023 11 Uhr: Stihl Timbersports Ford Ranger Cup (Qualifikation Deutsche Meisterschaft) 11 Uhr: Jugendkapellen Treffen 15 Uhr Kreis Seniorentag mit Bezirkssenioren-Orchester 20:30 Uhr: Festabend

Sonntag, 16. Juli 2023 9 Uhr: Festgottesdienst 10:30 Uhr Frühschoppen mit MV Wasserburg 13 Uhr: Gesamtchor Unterreitnau 13:45 Uhr: Festumzug Festausklang



Tänzelfest in Kaufbeuren

Kaufbeuren reist während des Tänzelfests 2023 von Donnerstag, 13. Juli, bis Montag, 24. Juli, in die Vergangenheit. Highlight bei dem historischen Kinderfest ist auf jeden Fall das Lagerleben am Freitag und Samstag, 14. und 15. Juli. In der Altstadt von Kaufbeuren kann man dann abends im Licht der Fackeln, Lagerfeuer und Kerzen durch die einzelnen Lager schländern. Weitere Infos zum Programm des Tänzelfest 2023 in Kaufbeuren gibt es hier.

Cro und LEA bei den Königswinkel Open Airs in Füssen

Der Rapper Cro und die Pop-Sängerin LEA kommen im Juli im Rahmen der Königswinkel Open Airs 2023 nach Füssen. LEA spielt am Samstag, 22 Juli, um 20 Uhr im Barockgarten des Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen.

Einen Tag später, am Sonntag, 23. Juli, um 19:30 Uhr, steht Cro auf der Open-Air-Bühne am Forggensee. Das Konzert ist Teil seiner 11:11 Open Air Tour 2023. Der Rapper trat bereits 2016 bei den Königswinkel Open Airs auf. Für beide Konzerte sind noch Tickets verfügbar. Übrigens spielen auch Eros Ramazotti (16. Juli) und Andreas Gabalier (21. Juli) bei den Königswinkel Open Airs 2023.

Fischertag in Memmingen

Am Samstag, 22. Juli, jucken die Fischer beim Fischertag 2023 in Memmingen wieder in den Stadtbach. Los geht das Event aber schon am Freitag, 21. Juli, mit dem Fischertagsvorabend. Um 18 Uhr ruft der Stadtbüttel mit der Stadtgarde in traditionellen Kostümen am Marktplatz den Fischertag aus. Bis zum frühen Morgen wird in den Gassen und Kneipen der Stadt gefeiert.

Wer am nächsten Morgen beim Ausfischen des Stadtbachs dabei sein will, sollte es am Vorabend nicht übertreiben. Der eigentliche Fischertag beginnt schon um 7 Uhr mit dem Fischerzug. Nach dem Ausfischen um 8 Uhr wird um 10 Uhr der neue Fischerkönig beim Frühschoppen gekrönt. Die Feierlichkeiten dauern bis zum Abend.

Open Air Kino auf der Burghalde in Kempten

Avatar 2, Top Gun Maverick oder Der Super Mario Bros. Film: Wer dieses Jahr den ein oder anderen Blockbuster im Kino verpasst hat, kann das beim Open Air Kino auf der Burghalde in Kempten im Juli und August nachholen. Das Programm der Kemptener Filmnächte 2023:

28. Juli: Avatar 2: The Way of Water

29. Juli: Top Gun Maverick

30. Juli: Der Super Mario Bros. Film

31. Juli: The Whale

1. August: Der Gesang der Flusskrebse

2. August: Manta Manta - Zwoter Teil

3. August: Magic Mike's Last Dance

4. August: Rehragout-Rendezvous

5. August: Glück auf einer Skala von 1 bis 10

6. August: Das Reinste Vergnügen

Nichts passendes dabei?